Montör till kommande uppdrag hos vår kund i Lindesberg!
Uniflex AB / Montörsjobb / Lindesberg Visa alla montörsjobb i Lindesberg
2026-05-04
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Lindesberg
, Örebro
, Arboga
, Köping
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Vi letar efter kandidater som är intresserade av att arbeta som montör inom fordonsindustrin för kommande uppdrag hos våra kund i Lindesberg!
Som montör kommer du främst att arbeta med montering av komponenter till tunga fordon, exempelvis hjulaxlar. Arbetet sker oftast ståendes vid en produktionslina där man arbetar i team om två personer. Du kan bli placerad på en specifik avdelning, men rotation mellan olika avdelningar kan också förekomma.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på avdelning men innefattar arbete i produktion, montering, övervakning och optimering av produktionsprocesser samt enklare underhåll av maskiner och utrustning.
Arbetet kan vara både fysiskt krävande och tekniskt utmanande, beroende på uppdragets utformning.
Utöver detta söker vi alltid kandidater som kan bidra med energi, engagemang och en positiv inställning ute hos våra kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, arbetsvillig och har en flexibel inställning till både arbetsuppgifter och arbetstider. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Samtidigt tar du gärna eget ansvar, visar initiativ och är inte rädd för att ta tag i det som behöver göras.
Arbetstider
Arbetet kan vara förlagt till olika skift beroende på uppdragets behov. Vanligtvis förekommer arbete under dag- och kvällstid, men även nattarbete kan bli aktuellt. Vi värdesätter därför dig som är flexibel och har möjlighet att arbeta på varierande tider.
Exempel på arbetstider:
Dag:
Måndag-torsdag kl. 06:30-15:36
Fredagar kl. 06:30-12:00
Kväll:
Måndag-torsdag kl. 15:36-23:42
Fredagar kl. 12:00-17:42
Natt:
Söndagar kl. 22:54-06:30
Måndag-torsdag kl. 23:42-06:30
Om Uniflex
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter.
Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar * Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341)
Rudbecksgatan 7 (visa karta
)
702 11 LINDESBERG Arbetsplats
Uniflex Örebro Kontakt
Moa Björs moa.bjors@uniflex.se 0702797161 Jobbnummer
9888156