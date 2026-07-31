Montör till innovativt teknikföretag i norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-07-31
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Vill du arbeta med avancerad teknik där precision, kvalitet och innovation står i fokus?
Vi söker nu flera noggranna och teknikintresserade montörer till ett snabbväxande högteknologiskt företag i norra Stockholm. Här får du möjligheten att arbeta med montering av avancerade produkter som utvecklas i teknikens absoluta framkant.
Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och ständig utveckling är en naturlig del av vardagen. Företaget erbjuder en modern arbetsmiljö med hög teknisk kompetens och stora möjligheter att utvecklas tillsammans med verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som montör arbetar du med noggrann slutmontering av avancerade produkter där mekanik, elektronik, optik och finmekanik samverkar. Rollen är varierande och ställer höga krav på precision, kvalitetstänk och ett genuint tekniskt intresse.
Du arbetar utifrån tydliga instruktioner och ritningar samt har ett nära samarbete med kollegor inom produktion, kvalitet och teknik för att säkerställa att varje produkt håller högsta standard.Arbetsuppgifter
Montering av mekaniska, finmekaniska och elektroniska komponenter
Kabeldragning och enklare elektriska kopplingar
Testning, kalibrering och verifiering av färdigmonterade produkter
Kvalitetskontroll och dokumentation enligt gällande rutiner
Felsökning och enklare justeringar vid behov
Medverka i förbättringsarbete för att utveckla processer och arbetssätt
Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som tycker om att arbeta praktiskt och har ett öga för detaljer. Du motiveras av att skapa produkter med hög kvalitet och trivs i en miljö där noggrannhet är avgörande.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av montering inom industri eller tillverkning
Erfarenhet av finmekanik, elektronik, box build eller medicinteknik är meriterande
God vana av att följa ritningar, instruktioner eller arbetsbeskrivningar
Ett stort tekniskt intresse och vilja att lära dig nya moment
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av lödning, arbete med kretskort, ESD-säkrade miljöer, optik eller annan precisionsmontering.
Vi erbjuder
Hos vår kund får du arbeta i en modern och innovativ produktionsmiljö där kvalitet och teknik står i centrum. Du blir en del av ett företag med höga ambitioner och får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
Vi erbjuder bland annat:
En spännande roll inom ett innovativt teknikföretag
Modern arbetsmiljö med avancerad teknik
Möjlighet att utvecklas i takt med företagets fortsatta tillväxt
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar via WeStaff Sweden
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, måndag–fredag
Placering: Norra Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156591-2125973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
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114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10017474