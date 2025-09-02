Montör till Innovation Lift Scandinavia i Degerfors!
2025-09-02
Vill du vara en del av ett innovativt och växande företag där laganda och samarbete är nyckeln till framgång? Som montör hos Innovation Lift Scandinavia får du arbeta praktiskt med montering och produktion av hissar som når kunder världen över. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Innovation Lift Scandinavia (ILS) grundades 2013 och har sedan dess vuxit stadigt. De utvecklar och tillverkar plattformshissar till en global marknad med stark närvaro i Europa, Asien och Sverige. Här välkomnas du in i en platt organisation med ett öppet och inbjudande arbetsklimat där personalen arbetar tillsammans för att nå sina mål. De utökar nu teamet med en montör som vill vara med och bidra i den dagliga produktionen!
Du erbjuds
• En spännande och utvecklande roll på ett stabilt företag
• En arbetsplats med stark gemenskap och teamkänsla
• Varierade arbetsuppgifter i produktionsmiljö
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som montör blir du en del av ett sammansvetsat team där ni tillsammans ansvarar för olika moment i produktionen. Rollen är bred och varierande - du kommer att arbeta med flera delar av monteringsprocessen beroende på behov och belastning i produktionen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
• Delmontage av komponenter
• Montering av dörr- och dörrkarmar av färdigställd plåt som förbereds för lackering och slutmontering
• Packning, emballering samt funktionstest av produkter innan leverans
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen
• Är van med att arbeta fysiskt och känner dig trygg i att hantera verktyg
• Kan kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska
Arbetsuppgifterna innefattar moment med tyngre lyft, vilket innebär att du behöver ha förmågan att hantera detta på ett säkert sätt.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper och/eller erfarenhet inom el
• Erfarenhet av att arbeta i samma eller liknande bransch
Övrig information:
• Startdatum: Enligt överenskommelse
• Arbetstider: 07.00-16.00 måndag-torsdag, 07.00-13.15 fredag
• Placeringsort: Arbetet sker på plats i Degerfors. Om du ansöker från en annan ort ser vi gärna att du i din ansökan beskriver hur du planerar din pendling till arbetsplatsen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer mer om Innovation Lift Scandinavia här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
