Montör till företag strax utanför Växjö
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Växjö Visa alla montörsjobb i Växjö
2026-06-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Är du en praktiskt lagd person som trivs i ett högt arbetstempo och har erfarenhet av monteringsarbete? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en montör till ett företag strax utanför Växjö. Du kommer att arbeta med montering av produkter och komponenter utifrån ritningar, där noggrannhet och kvalitet är avgörande. Arbetet sker i ett högt tempo och ställer krav på att du är van att använda olika handverktyg och har ett strukturerat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Montering av produkter enligt ritning.
Användning av handverktyg och monteringsutrustning.
Kvalitetskontroll av färdigmonterade produkter.
Samarbete med kollegor för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av monteringsarbete.
Har god verktygsvana.
Kan läsa och förstå tekniska ritningar.
Trivs med ett högt arbetstempo.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av ett företag där kvalitet, samarbete och engagemang står i fokus. Här får du möjlighet att utvecklas i en stabil verksamhet tillsammans med erfarna kollegor.
Information och kontakt
Tjänsten är förlagd på dagtid.
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se +46730400656 Jobbnummer
9980328