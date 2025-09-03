Montör till företag inom solskydd!
Vill du ha ett fysiskt aktivt jobb där du får arbeta med praktisk installation och kundkontakt? Har du erfarenhet av byggteknik eller ett naturligt handlag för verktyg och montering? Då kan du vara den vi söker!
Verksamheten är ett väletablerat företag inom solskyddslösningar som hjälper deras kunder att skapa både skugga och komfort i sina hem och verksamheter. Företaget tillverkar 90% av produkterna själva och skräddarsyr lösningar efter kundernas behov. De behöver förstärkning till teamet av montörer!
Om rollen
Som montör hos oss får du en varierad och givande vardag. Du kommer att:
Installera markiser, persienner och andra solskyddslösningar hos kunder.
Arbeta både hos privatpersoner och företag (ca 50/50).
Hantera infästningsteknik och enklare byggmoment.
Möta kunder och hjälpa dem att få den bästa lösningen för deras behov.
Du arbetar oftast i team om två personer och hanterar tunga produkter, därför är det bra om du har en viss fysiskt styrka.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av montering, byggteknik eller praktiskt hantverk.
Har god fysik och kan hantera tyngre lyft.
Trivs med att arbeta kundnära och har god social kompetens.
Kan hantera verktyg som skruvdragare och hammare.
Talar svenska och/eller engelska.
Har B-körkort (meriterande men ej krav).
Därför ska du jobba hos oss!
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team i en växande bransch. Du får:
En stabil heltidsanställning med bra lön.
Chansen att skapa nöjda kunder och se omedelbara resultat av ditt arbete.
