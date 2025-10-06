Montör till företag i Tingsryd
Eterni Sweden AB / Montörsjobb / Tingsryd Visa alla montörsjobb i Tingsryd
2025-10-06
MONTÖR TILL KUND I TINGSRYDPubliceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som montör hos vår kund ansvarar du för att utifrån kundunika ritningar, montera och skruva ihop modulhus i varierande storlekar.
Tjänsten ställer krav på flinka fingrar och att du kan hantera allt från större montage till finmontering i plåt- och kopparmaterial.
Du ingår i ett större team, bestående av erfarna och duktiga motörer, elektriker och elmontörer.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du som antar denna spännande utmaning har troligen en teknisk eller praktisk gymnasial utbildning och något års erfarenhet som montör, mekaniker eller verkstadstekniker. Du är van att läsa ritningar, gillar problemlösning och har sinne för kvalitet och noggrannhet.Traverskort är meriterande, dock inget krav.
Arbetsplatsen erbjuder en bra introduktion för att du på bästa tänkbara sätt ska kunna komma in i arbetet och lära känna dina kollegor. Är du driven och nyfiken så finns det god chans till både personlig och yrkesmässig utveckling!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som montör är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på sex månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter sex månader har vår kund för avsikt att erbjuda dig en tillsvidareanställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Åsa Svärd asa.svard@eterni.se Jobbnummer
9541420