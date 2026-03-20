Montör till företag i Malmö

2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20
Företaget är en global producent och distributör av kretskort till kunder verksamma inom flera olika branscher. Med en stark närvaro i Malmö och omkring 200 medarbetare erbjuder de en arbetsmiljö som kombinerar det stora företagets resurser med det mindre företagets familjära stämning. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Tjänsten är inledningsvis ett konsultuppdrag där du blir anställd av Corio med goda möjligheter att bli överrekryterad av kundföretaget därefter.
Tjänstebeskrivning
Som montör får du en viktig roll i produktionen där kvalitet och noggrannhet står i fokus. Du kommer att arbeta med varierande montage av kretskort, en process som kräver teknisk förståelse, precision och ett öga för detaljer. Arbetet sker enligt instruktioner och manualer vilket förutsätter att du är bekväm med att ta till dig information både skriftligt och muntligt. Mer konkret arbetar du med:
Lödning och fästning av olika komponenter Påfyllning av material
Mekaniska och elektriska montage av mindre komponenter
• Kvalitetskontroller och dokumentation
Krav för tjänsten
Vi söker dig som trivs i en produktionsmiljö där precision och kvalité står i fokus. Det är stundvis högt tempo vilket du tar dig an med engagemang och driv. Vi tror att du som person är nyfiken, snabblärd och noggrann. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är för tjänsten ett krav att du:
Har erfarenhet av att arbeta med elektroniska komponenter
• Har eftergymnasial utbildning inom elektronik eller motsvarande område som bedöms likvärdigt
• Förstår svenska i tal och skrift. Engelska är meriterande
Goda kunskaper av mjuklödning är meriterande.
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: måndag-fredag dagtid, kan bli skiftgång mellan kl.06:00-23:15
Lön: Enligt GFL
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Corio. Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Sökord: montör, elektronik, kretskort, lödning, Malmö, Lund, Trelleborg
