Montör/Svetsare sökes! Flytande svenska och ostraffad är ett krav!!!
Oab Ouazzani Invest AB / Svetsarjobb / Stockholm Visa alla svetsarjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oab Ouazzani Invest AB i Stockholm
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Tjänsten:
Som installatör/tekniker erbjuds du ett arbete som innefattas av ett nära samarbete mellan ödmjuka kollegor med korta beslutsvägar. Du kommer bli del i ett sammansvetsat team på 12 personer och kommer få kollegor med stor teknisk kompetens som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Huvudsakliga ansvarområdet kommer att ligga i att installera/montera system hos kund efter ritningar där svetsning eller lödning kan vara en del av arbetet.
Vi hjälper ofta våra kunder med allt från problemlösning på site till färdigt system vilket ger möjlighet till personlig utveckling inom områden som projektering och projektledning.
Vi söker dig:
Som är lösningsfokuserad, samarbetsorienterad och har ett högt kundfokus. Många arbeten genereras via goda kundkontakter
Allra viktigast är att du som person är driven, händig, gillar att arbeta i ett högt tempo och förstår vikten av att leverera i tid. Vi tror att du även är noggrann, flexibel och har ett öga för detaljer och ser möjligheter och lösningar snarare än problem
Övrigt meriterande:
Erfarenhet av svetsning och lödning
Lägger stor vikt vid god kvalitet och känner en stolthet inför utfört arbete
Är tekniskt sinnad och gillar att skruva
Trivs att arbeta i både team och självständigt, ödmjuk, socialt kompetent, strukturerad och nyfiken
Krav: B-körkort, svenska tal och skrift.
Mestadels av arbete utförs i kunders lokaler i närområde. Vissa resor kan förekomma i tjänsten men är inte på daglig basis.
Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.Publiceringsdatum2026-02-13Erfarenhet
Vi söker Svetsare med med än 5 års erfarenhet som gillar att jobba i grupp och på egen hand. God social kompetens och fungerar bra att arbeta i grupp.
DU MÅSTE VARA FRI FRÅN ANMÄRKNINGAR I BELASTNINGSREGISTRET DÅ DU KOMMER JOBBA PÅ SÄKERHETSKLASSAD ANLÄGGNING Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: john.montilla@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oab Ouazzani Invest AB
(org.nr 556920-6237)
Magnus Ladulåsgatan 48 (visa karta
)
118 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Ouazzani Invest AB Kontakt
Sam Karzan Kasim john.montilla@hotmail.com 070-5393310, 070-5393310 Jobbnummer
9742891