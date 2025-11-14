Montör sökes till verkstad utanför Laholm!
2025-11-14
Söker du nytt jobb? Nu finns det ytterligare en möjlighet för dig med erfarenhet av montering och som trivs med att arbeta praktiskt i en teknisk miljö!
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Vi söker nu, för en av våra kunders räkning, en montör till en specialiserad verkstad strax utanför Laholm. Det här är en spännande roll för dig som tycker om praktiskt, tekniskt arbete i en kreativ miljö. Du blir en del av ett mindre och sammansvetsat team där kvalitet, hantverk och kundanpassning står i fokus.
I den här rollen kommer du att arbeta med montering utifrån ritningar och tekniska underlag. Du är delaktig i hela processen - från förberedelser till färdig produkt - och får möjligheten att arbeta med specialanpassade lösningar i ett nära samarbete med kollegor och produktion.
Vem är du?
Vi tror att du har några års erfarenhet av montering eller liknande arbete i verkstad eller produktion och känner dig trygg i att arbeta i en praktiskt miljö. Du har en god teknisk förståelse och tycker om att jobba praktiskt med händerna. Att läsa ritningar och arbeta systematiskt ser du som en självklar del av ditt yrke. Har du dessutom svetslicenser, truckkort eller ett intresse för fordon och tillverkning är det meriterande, men inte ett krav. Viktigast är att du är noggrann, ansvarstagande och har viljan att lära och utvecklas tillsammans med teamet.
Vi ser att du har
Arbetsvilja och inte rädd för att lära dig nya saker
Erfarenhet från ritningsläsning
Tidigare erfarenhet från svetsning och licenser är meriterande
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Truckkort A+B samt dokumenterad erfarenhet.
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag. Omfattning: HeltidsanställningTillträde: Enligt överenskommelse
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Robin Larsson på robin.larsson@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
