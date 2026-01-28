Montör sökes till Västerås (Tågproduktion)

Aura Personal AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås
2026-01-28


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige

Aura Personal söker montörer för uppdrag inom tågproduktion. Arbetet avser montering av styrskåp och elektriska system i fordon och sker i produktionsmiljö ute hos kund.

Publiceringsdatum
2026-01-28

Dina arbetsuppgifter
Montering av styrskåp

Kabeldragning och inkoppling enligt kopplings- och elscheman

Arbete utifrån ritningar, instruktioner och givna processer

Samarbete med andra montörer och tekniska funktioner

Kvalifikationer
Erfarenhet av styrskåpsmontering eller liknande elmontering

Förmåga att läsa och arbeta efter kopplingsscheman och elscheman

Bakgrund som industrielektriker eller motsvarande kompetens

Erfarenhet av serieproduktion, kablage, elmontering eller test

Vana av strukturerat arbete i industriell miljö

Övrig information
Elteknisk utbildning är meriterande

Erfarenhet från tillverkande industri eller kontraktstillverkning är relevant

Körkort är meriterande men inget krav

Detta uppdrag passar dig som vill arbeta med avancerad elmontering i en teknisk produktionsmiljö. Du får använda din förmåga att arbeta efter elscheman och bidra i ett sammanhang där struktur, noggrannhet och samarbete är centralt.

Om Aura Personal Aura Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag med inriktning mot teknik och industri. Vi arbetar nära både konsulter och kunder och fokuserar på långsiktiga uppdrag där kompetens och matchning står i centrum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7129568-1811566".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Västerås Central Station (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9709134

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: