Montör sökes till Västerås (Tågproduktion)
Aura Personal AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Västerås
2026-01-28
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Västerås
Aura Personal söker montörer för uppdrag inom tågproduktion. Arbetet avser montering av styrskåp och elektriska system i fordon och sker i produktionsmiljö ute hos kund. Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Montering av styrskåp
Kabeldragning och inkoppling enligt kopplings- och elscheman
Arbete utifrån ritningar, instruktioner och givna processer
Samarbete med andra montörer och tekniska funktionerKvalifikationer
Erfarenhet av styrskåpsmontering eller liknande elmontering
Förmåga att läsa och arbeta efter kopplingsscheman och elscheman
Bakgrund som industrielektriker eller motsvarande kompetens
Erfarenhet av serieproduktion, kablage, elmontering eller test
Vana av strukturerat arbete i industriell miljöÖvrig information
Elteknisk utbildning är meriterande
Erfarenhet från tillverkande industri eller kontraktstillverkning är relevant
Körkort är meriterande men inget krav
Detta uppdrag passar dig som vill arbeta med avancerad elmontering i en teknisk produktionsmiljö. Du får använda din förmåga att arbeta efter elscheman och bidra i ett sammanhang där struktur, noggrannhet och samarbete är centralt.
Om Aura Personal Aura Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag med inriktning mot teknik och industri. Vi arbetar nära både konsulter och kunder och fokuserar på långsiktiga uppdrag där kompetens och matchning står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7129568-1811566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9709134