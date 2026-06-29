Montör sökes till tillverkningsindustri i Kolbäck!
Libera i Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Hallstahammar Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Hallstahammar
2026-06-29
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, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige
Uppdraget
Som montör i tillverkningsindustrin i Kolbäck blir du en del av ett produktivt team där du ansvarar för montering av komponenter och produkter enligt ritningar och arbetsorder. I rollen ingår även kvalitetskontroller. Tjänsten passar dig som trivs i en praktisk arbetsmiljö, är noggrann och arbetar bra i team. Rätt personlighet och inställning att vilja lära sig väger tyngst.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Montering av mekaniska och/eller elektriska komponenter enligt instruktioner och ritningar
Felsökning och justeringar för att säkerställa funktion och kvalitet
Utföra kvalitetskontroller och dokumentera avvikelser
Samarbete med produktionsteamet för att optimera processer och leveranssäkerhet
Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en god arbetsmiljö
Din erfarenhet
Tidigare erfarenhet av montage eller arbete inom tillverkande industri är meriterande
Förmåga att läsa och tolka enkla ritningar och arbetsinstruktioner
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kännedom om verktyg och enklare handverktyg samt vana vid mekaniska moment
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Arbetstider
2-skift, varannan vecka dag och kväll
Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi utför bakgrundskontroll i samband med eventuell anställning. Genom att ansöka till denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985670-2075393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Linslagargränd 3 (visa karta
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721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9983314