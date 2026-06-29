Montör sökes till tillverkningsindustri i Kolbäck!

Libera i Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Hallstahammar
2026-06-29


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Hallstahammar, Surahammar, Köping, Västerås, Kungsör eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Hallstahammar, Surahammar, Köping, Västerås, Kungsör eller i hela Sverige

Uppdraget
Som montör i tillverkningsindustrin i Kolbäck blir du en del av ett produktivt team där du ansvarar för montering av komponenter och produkter enligt ritningar och arbetsorder. I rollen ingår även kvalitetskontroller. Tjänsten passar dig som trivs i en praktisk arbetsmiljö, är noggrann och arbetar bra i team. Rätt personlighet och inställning att vilja lära sig väger tyngst.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Dina arbetsuppgifter
Montering av mekaniska och/eller elektriska komponenter enligt instruktioner och ritningar

Felsökning och justeringar för att säkerställa funktion och kvalitet

Utföra kvalitetskontroller och dokumentera avvikelser

Samarbete med produktionsteamet för att optimera processer och leveranssäkerhet

Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en god arbetsmiljö

Din erfarenhet

Tidigare erfarenhet av montage eller arbete inom tillverkande industri är meriterande

Förmåga att läsa och tolka enkla ritningar och arbetsinstruktioner

Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Kännedom om verktyg och enklare handverktyg samt vana vid mekaniska moment

God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift

Arbetstider
2-skift, varannan vecka dag och kväll
Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi utför bakgrundskontroll i samband med eventuell anställning. Genom att ansöka till denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985670-2075393".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Linslagargränd 3 (visa karta)
721 30  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9983314

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