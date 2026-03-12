Montör sökes till företag i Åtvidaberg!
2026-03-12
Just nu söker vi montörer till vårt kundföretag i Åtvidaberg. Är du en positiv och engagerad montör med erfarenhet från industrin, sök redan idag!Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och driven medarbetare till vår kund. I denna roll kommer du att arbeta i en dynamisk miljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter och ett nära samarbete med kollegor och andra avdelningar.
Du kommer att bli anställd av oss på Montico och arbeta som konsult ute hos vår kund. Uppdraget är på heltid med start enligt överenskommelse. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning och utveckling inom uppdraget.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med montering och testning av en mängd olika produkter inom flertalet områden, allt ifrån medicinsk utrustning som har stor betydelse för sjukvården. Arbetet är varierande och kan innefatta både montering, dokumentation, kvalitetskontroller och felsökning. Arbete både med och utan ritningar förekommer. Du kommer tillhöra ett arbetslag där ni roterar mellan arbetsuppgifter och arbetar mot gemensamma mål.
Vi söker dig som
En viktig förutsättning för att du ska trivas är att du är van att samarbeta, är flexibel och trivs med att jobba i ett högt tempo.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från en tillverkande industri. Vi tror att du är tekniskt intresserad och har viss vana av ritningsläsning. Det är en fördel om du har genomgått praktiska utbildningar med inriktning mot industri och/eller har relevant arbetslivserfarenhet. Allmänna krav för tjänsten är körkort och tillgång till bil samt goda kunskaper i svenska. Vidare är det meriterande om du har travers- och truckkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är:
• Kvalitetsmedveten.
• Noggrann.
• Initiativtagande.
• kommunikativ.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
