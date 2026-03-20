Montör sökes för heltidsjobb till produktion i Mullsjö!
2026-03-20
Är du intresserad av att arbeta i en produktion och gillar ett aktivt arbete där du får samarbeta med andra? Är du driven, engagerad och vill lära dig nya saker? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vår kund arbetar med tillverkning av innovativa och hållbara solavskärmningslösningar för byggnader och utemiljöer. Produktionen präglas av kvalitet, noggrannhet och ett nära samarbete mellan kollegor för att skapa produkter anpassade efter kundens behov.
Vi söker nu produktionspersonal på heltid till vår kunds verksamhet i Mullsjö. I produktionen arbetar du med varierande arbetsuppgifter såsom montering, kapning av aluminium, skärning av väv samt packning. Du blir en del av ett produktionsflöde där samarbete är centralt. Du arbetar nära dina kollegor och bidrar till att arbetet flyter vidare till nästa steg i processen.
Tjänsten är på heltid och uppdraget förväntas starta i april. Arbetstiderna är förlagda måndag-torsdag, 06:00-16:25 samt fredagar 06:00-14:10. Observera att verksamheten har semesterstängt under vecka 29-31.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar ute hos kundföretaget i Mullsjö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är driven, engagerad och har en positiv inställning till arbete. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, är hjälpsam och bidrar till en god laganda. Eftersom du lär dig arbetsuppgifterna på plats är det viktigaste att du har viljan att lära och utvecklas.
Tidigare erfarenhet från industri, montering eller liknande arbete är meriterande men inget krav. Truckkort B1, B3 är också meriterande, men inget krav för tjänsten.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift samt ha en grundläggande förståelse för enklare datasystem.
På detta uppdrag blir du en del av ett engagerat team där samarbete och inställning är avgörande för att nå goda resultat. Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
565 33 MULLSJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hana Kelmendi jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9810056