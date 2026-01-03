Montör / Produktionstekniker - Norra Stockholm
Vill du arbeta i en modern och tekniskt avancerad miljö där kvalitet, precision och teknik står i centrum?
Nu söker vi montörer/produktionstekniker till en verksamhet i norra Stockholm där produkter utvecklas och tillverkas för användning på en global marknad.
Tjänsten är på heltid, med dagtid måndag-fredag och omgående start.
Om rollen
Som montör/produktionstekniker blir du en del av ett sammansvetsat produktionsteam i en ren, strukturerad och teknikintensiv miljö. Arbetets innehåll anpassas efter din bakgrund och ditt intresse och kan omfatta montering, produktion och testning av tekniska produkter.
Du får en gedigen introduktion och möjlighet att utvecklas över tid. Här värdesätts ansvarstagande, noggrannhet och ett intresse för teknik.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Finmontering av komponenter inom elektronik, mekanik och optik
Arbete i produktion enligt fastställda processer och kvalitetskrav
Testning och verifiering av färdiga produkter
Enklare felsökning utifrån instruktioner
Kvalitetskontroll och avsyning
Arbete enligt ritningar, instruktioner och standarder (t.ex. ESD och ISO)
Samarbete i team för att nå gemensamma mål
Bidra till ordning, säkerhet och förbättringsarbete
Vem söker vi?
Du är praktiskt lagd, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du trivs med att arbeta metodiskt och har lätt för att följa instruktioner. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - rätt inställning och viljan att lära är minst lika viktigt.Publiceringsdatum2026-01-03Kvalifikationer
Tekniskt intresse och vana av praktiskt arbete
God svenska i tal och skrift
Tillgänglig för omgående start
Möjlighet att arbeta dagtid, måndag-fredag
Meriterande
Erfarenhet av elektronik, finmekanik, optik eller testning
Vana av lödning, finmontering eller ESD-säker produktion
Erfarenhet av kvalitetskontroll eller arbete i ren miljö
Förståelse för ritningar och tekniska instruktioner
Körkort och tillgång till bil Så ansöker du
