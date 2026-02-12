Montör/ produktionsmedarbetare av solskydd
2026-02-12
Är du en person som tycker om att arbeta med händerna och ha ett omväxlande arbete? Då kan tjänsten som solskyddsmontör vara något för dig. Ta chansen att växa i ett trevligt familjeföretag!
Som montör monterar du ihop våra egentillverkade solskyddsprodukter i vår fabrik. Vi tillverkar bland annat markiser, persienner, gardiner, lamell-, plissé- och rullgardiner. På företaget har vi även installatörer som åker ut till kunder och installerar våra produkter. I våra lokaler har vi en butik där kunder ges möjlighet att se våra produkter och bli hjälpta.
I arbetet som montör har man ett nära samarbete med installationspersonal, säljare och administration i våra lokaler i Mölndal. I dagsläget arbetar sex stycken montörer i företaget och vi är totalt 21 anställda. Ditt arbete som montör inleds med en period av upplärning där du får gå bredvid och lära dig de olika momenten. Vi har kollektivavtal, teknikavtalet IF Metall. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och gratis parkering. Vi strävar efter en god sammanhållning bland medarbetare, och genomför därför teambuilding-aktiviteter emellanåt.
Montörer arbetar enligt följande arbetsschema. Måndag-torsdag 06:30-15:36 samt fredagar 06:30- 13:36. Mellan vecka 12 till vecka 39 arbetar montörer och installatörer 30 minuter längre måndag, tisdag, onsdag och torsdag enligt ett högsäsongsschema. Den inarbetade övertiden under högsäsongen förläggs sedan som lediga dagar under ordinarie arbetsperiod (samt att övertidsersättning utgår).
I denna tjänst som montör ser vi det som ett krav att du har grundläggande kunskaper i svenska språket. Anställningen är en visstidsanställning mellan 2026-03-16 till och med 2026-08-28. Det kan efter denna perioden finnas möjlighet till förlängning. Sök gärna tjänsten så fort som möjligt eftersom vi använder oss av löpande urval, vilket gör att tjänsten kan vara tillsatt när sista ansökningsdag är passerad.
Krav för att vara aktuell för tjänsten:
• Har yrkeserfarenhet från produktion
• Har en vana att arbeta med maskiner och skruvdragare
• Har en god fysik och uthållighet eftersom arbetet kräver tunga lyft
• Har grundläggande datorvana
• Det är meriterande i fall du har truckkort (dock inget krav)
Följande egenskaper värdesätter vi hos dig som sökande:
• Du har en god samarbetsförmåga och klarar av att samarbeta och kommunicera med olika typer av människor. Vi värdesätter också en ödmjuk attityd.
• Du klarar av att hantera förändringar och är flexibel.
• Vi värdesätter att du är noggrann och snabblärd i ditt arbete.
• Du är arbetsvillig och kan ta egna initiativ.
Om Lindhs Rollo:
Lindhs Rollo har ett stort utbud av högkvalitativa markiser, persienner, gardiner, lamell-, plisse- och rullgardiner till både privatpersoner och företag. Företaget är ett familjeföretag som startade 1953. I vår moderna produktionsanläggning i Mölndal utanför Göteborg tillverkar vi varje solskydd enligt kundens önskemål, mått och behov. Vi erbjuder även möbler, lampor och mattor för utomhusbruk så att din uteplats, balkong eller trädgård kan bli ombonad och mysig. Det familjära genomsyrar vår verksamhet och för oss är varje enskild medarbetare lika viktig. Läs mer om Lindhs Rollo på www.lindhsrollo.se.
Ansökan och kontaktperson
För att ansöka om denna roll, ber vi dig att skicka ditt CV och ett personligt brev till joel@lindhsrollo.se
. Vi arbetar med löpande urval och ber dig ansöka omgående. Varmt välkommen med din ansökan. Vid frågor är du välkommen att mejla joel@lindhsrollo.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: joel@lindhsrollo.se Omfattning
