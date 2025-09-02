Montör på deltid till Radonova i Uppsala!
2025-09-02
Studerar du och vill ha ett flexibelt extrajobb där du får arbeta praktiskt och lära dig nytt? Hos Radonova, världsledande inom radonmätning, blir du en del av ett innovativt team som utvecklar avancerade instrument som skyddar människors hälsa världen över.
Om du vet skillnaden mellan en PH2, en PZ2 och en Torx 25 utan att googla, så är det här jobbet för dig!
OM TJÄNSTEN
Radonova grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan och bestod då av en forskargrupp om fyra personer. Idag har de vuxit till globala ledare inom radonmätning med kunder i över 80 länder och kontor i stora delar av världen. De har en bred verksamhet inom området med bland annat produktion, analys, support och forskning samt erbjuder radonmätning till både bostäder, arbetsplatser, myndigheter, större anläggningar och mark.
Som montör hos Radonova kommer du att arbeta med att montera elektroniska instrument innehållande olika mekanik, pumpar, kretskort, displayer, kablar med mera. Arbetet omfattar olika delar av monteringsprocessen, där vissa moment är enklare och andra mer avancerade, vilket gör att jobbet blir varierande. Du kommer att avlasta en kollega som ansvarar för arbetet som du också får introduktion av samt handledning vid de olika momenten. Tjänsten ger dig en möjlighet att utveckla dina praktiska färdigheter och lära dig mer inom mekanik och instrumentmontering.Publiceringsdatum2025-09-02Övrig information
Arbetstiderna är flexibla och kan anpassas efter dina studier. Anställningen gäller fram till december. Det finns goda möjligheter till förlängning, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Detta är en deltidsanställning som passar perfekt för dig som vill kombinera dina studier med ett utvecklande och praktiskt arbete.
Placering: Södra Depågatan 2, Uppsala
Start: September
Omfattning: ca 5-10h/veckan
ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter
• Montera instrument och maskiner, bland annat kretskort
• Arbeta i olika delar av monteringsprocessen, både enklare och mer avancerade moment
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar heltid på eftergymnasial nivå, med fördel inriktat mot teknik eller mekanik, med minst 1 år kvar av dina studier
• Är praktiskt lagd och gillar att förstå hur saker sätts ihop
• Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska i tal och skrift
För att trivas i rollen ser vi att du är en noggrann person som tycker om att bygga och sätta ihop saker. Du är mer praktiskt än teoretiskt lagd och har ett tekniskt intresse som gör att du snabbt förstår hur olika delar hänger ihop. Vi tror också att du är kommunikativ och hjälpsam, och att du trivs med att samarbeta med andra samtidigt som du kan ta eget ansvar i ditt arbete.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Radonova Laboratories är världsledande inom radonmätning. Företaget grundades 1986 efter Tjernobylolyckan och har sedan dess vuxit från en liten forskargrupp till en global aktör med kunder i över 80 länder.
Från huvudkontoret och laboratoriet i Uppsala bedriver Radonova hela kedjan av verksamheten, från forskning och produktutveckling till produktion, analys och support. Bolaget erbjuder radonmätning för allt från bostäder och arbetsplatser till myndigheter, industrier och större anläggningar. Med högsta fokus på kvalitet, innovation och kundnytta fortsätter Radonova att driva utvecklingen framåt för en radonfri framtid. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
