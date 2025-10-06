Montör/Operatör till Aimpoint i Gällivare
2025-10-06
Montör/Operatör till Aimpoint i Gällivare - Bli en del av framtiden!
Vill du arbeta som montör/operatör i Gällivare på ett världsledande företag?
Aimpoint AB växer - och Folcon AB söker nu fler engagerade konsulter till vår kund i just Gällivare.
Aimpoint är ett globalt framstående företag inom optiska sikten, och de befinner sig i en spännande expansionsfas.
Vi söker nu fler montörer och operatörer till produktionen i Gällivare.
Du blir anställd av Folcon AB och arbetar på plats hos Aimpoint som konsult.
Har du vad som krävs?
Om du gillar arbete som kräver noggrannhet och fingerfärdighet - till exempel flugbindning, makeup, datorspel eller laddning av ammunition - kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vi tror att du trivs i rollen om du har:
Utmärkt fingerfärdighet
God koncentrationsförmåga och tålamod
Förståelse för processer och förmåga att följa rutiner
Ett öga för detaljer
Noggrannhet och effektivitet i ditt arbete
Vi söker dig som:
Är minst 18 år
Talar och skriver svenska obehindrat
Är beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret
Arbetstider (skiftgång i Gällivare):
Förmiddagsskift (FM): Måndag-fredag, kl. 05:30-14:00
Eftermiddagsskift (EM): Måndag-torsdag, kl. 14:00-23:30
Vad vi erbjuder:
Marknadsmässig lön enligt GFL
Generösa förmåner
En trygg anställning med 3 månaders provanställning och möjlighet till tillsvidare
Du blir en viktig del av vårt konsult team på Folcon AB där vi jobbar nära både våra konsulter och våra kunder för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete.
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Aimpoint och Folcon AB framgångssaga i Gällivare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FolCon AB
(org.nr 559234-8618) Arbetsplats
Folcon AB Kontakt
Fredrik Karlsson fredrik@folcon.se Jobbnummer
9543392