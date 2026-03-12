Montör/operatör - Aimpoint Gällivare
2026-03-12
Vill du jobba som montör eller operatör i Gällivare? Välkommen till Aimpoint och Folcon AB!
Vi söker dig som vill vara med och skapa högkvalitativa produkter i en strukturerad och tekniskt avancerad miljö.
Folcon AB anställer nu fler montörer/operatörer för uppdrag hos vår kund Aimpoint AB i Gällivare - ett företag i världsklass inom optiska sikten.
Detta är din chans att bli en del av en arbetsplats där precision, kvalitet och samarbete står i centrum.
Om jobbet
Som montör eller operatör arbetar du praktiskt och noggrant i produktionsmiljö. Du utför moment med hög detaljnivå och har ansvar för att slutprodukten håller Aimpoints höga kvalitetskrav. Arbetet sker i skift.
Plats: GällivareArbetstider:
Förmiddagsskift: Måndag-fredag 05:30-14:00
Eftermiddagsskift: Måndag-torsdag 14:00-23:30
Passar detta dig?
Vi söker personer som har en känsla för detaljer och tycker om att arbeta med händerna. Har du intressen som kräver precision - exempelvis makeup, elektronik, miniatyrbyggen, modellflyg, skytte eller liknande - så har du förmodligen rätt profil!
Du bör även ha:
Ha god finmotorik
Vara strukturerad och fokuserad
Trivas med rutiner men också kunna anpassa dig vid behov
Ha hög arbetsmoral och vara kvalitetsmedveten
Krav:
Du har fyllt 18 år
Du behärskar svenska i tal och skrift
Du är villig att visa utdrag ur belastningsregistret
Det här får du hos oss:
Konkurrenskraftig lön baserad på GFL
Stöd från ett engagerat konsultteam hos Folcon AB
Möjlighet till långsiktig anställning efter provanställning
En trygg introduktion och arbetsmiljö
Du anställs av Folcon AB och jobbar som konsult ute hos Aimpoint AB i Gällivare. Hos oss är det viktigt att du känner dig trygg, sedd och delaktig.
Vi rekryterar löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Var med och bidra till produkter som används världen över - direkt från Gällivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FolCon AB
(org.nr 559234-8618) Arbetsplats
Folcon AB Kontakt
Fredrik Karlsson fredrik@folcon.se Jobbnummer
9794871