Montör och Provare av Mikrovågsprodukter
Cleverex Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Är du redo för nästa steg i din yrkeskarriär inom teknik och produktion? Cleverex Bemanning söker nu flera engagerade montörer och provare till en av våra mest framstående kunder inom högteknologisk industri. Här får du chansen att bli en del av ett erfaret produktionsteam som ansvarar för montering och provning av avancerade mikrovågsprodukter, kretskort och kraftkort till världsledande tekniska system. Rollen passar dig som drivs av tekniska utmaningar och vill arbeta i en miljö präglad av precision och innovation.
Du erbjuds
Som konsult hos Cleverex Bemanning får du en trygg anställning med stora möjligheter att utvecklas professionellt. Du blir en del av ett stöttande team hos en kund som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. För rätt person finns mycket goda möjligheter att efter en tids inhyrning bli direktanställd hos kundföretaget. Dina arbetsuppgifter
I rollen som montör och provare ansvarar du för hela kedjan från montering till felsökning. Dina huvudsakliga sysslor inkluderar:
• Digital-, elektrisk- och RF-provning av enheter och delsystem.
• Test av produkter på både kortnivå och enhetsnivå.
• Felsökning och reparation av produkter.
• Utförande av enklare montering och precisionslödning.
• Tolkning och läsning av ritningar samt dokumentation på både svenska och engelska.
• Dokument- och avvikelsehantering enligt fastställda processer.
• Bidra till ständiga förbättringar inom kvalitet, leverans och ekonomi.
• Kommunikation av arbetsstatus för de enheter du ansvarar för.Profil
Vi söker dig med ett starkt tekniskt intresse och erfarenhet av mikrovågsprovning. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• God instrumentförståelse (från universalinstrument till nätverksanalysatorer).
• Förmåga att bygga och hantera testplatser samt mätriggar.
• En teknisk utbildning eller motsvarande bakgrund.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• Som person är du uthållig, noggrann och flexibel inför förändringar i produktionsflödet. Eftersom rollen innebär säkerhetsklassat arbete krävs ett giltigt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen och en godkänd säkerhetsprövning.Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning (Konsultuppdrag) med goda möjligheter till övertag av kund.
Placering: Göteborg
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelse.
Kontakt: Rekryteringen sköts av Cleverex Bemanning. Då urval sker löpande rekommenderar vi att du skickar in din ansökan snarast.Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://bemanning.cleverex.se
Radiatorvägen 15 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
Cleverex Bemanning Kontakt
Peyrau Saleh peyrau.saleh@cleverex.se +46 76 311 85 75 Jobbnummer
9981874