Montör med svetserfarenhet sökes till containerverksamhet i Göteborg!
Uniflex AB / Svetsarjobb / Göteborg Visa alla svetsarjobb i Göteborg
Vi söker just nu en montör/produktionsmedarbetare till vår kund strax utanför Göteborg. Företaget jobbar bland annat med uthyrning och försäljning av containrar, specialproducerade och skräddarsydda containerlösningar och terminalverksamhet.
Jobbet är förlagt på dagtid 07-15:30.
Urvalet sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Som montör hos vår kund kommer du att arbeta med montering, ombyggnation och färdigställande av större modullösningar som är gjorda av sjöfartscontainers. Jobbet innebär arbetsuppgifter som svetsning, kapning och slipning och innebär mycket fysiskt arbete. Du ska ha erfarenhet av svetsning (MIG/MAG/TIG) och kunna utföra både lite grövre svetsarbeten och finsvets. Mycket av informationen och instruktionerna kommer via terminaler så det är ett plus om du har viss datorvana.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av byggnation, montering och/eller tillverkning av större produkter. Du ska ha kunskaper inom svetsning och kunna läsa och tolka ritningar och tekniska underlag. Det är positivt om du kan hantera många olika typer av verktyg såsom kap, slip och svets. Du är en person som är strukturerad och ordningsam och som har stort fokus på säkerhet, effektivitet och kvalitet. Du har en vilja att bidra till utveckling och effektivisering av arbetssätt och har en förmåga att ta egna initiativ.
Krav för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet av montering, byggnation och tillverkning - gärna av större produkter
• Svetsning (MIG/MAG/TIG) samt plåt- och stålarbete
• Förmåga att kunna hantera olika typer av verktyg såsom kap, svets och slip
• Datorvana
• Förmåga att läsa och tolka ritningar och andra tekniska underlag
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi söker dig som:
• är punktlig, lösningsorienterad och ordningsam
• har ett fokus på säkerhet, effektivitet och kvalitet
• jobbar självständig och initiativtagande
• är händig, arbetsvillig och flexibel
• har en känsla för finlir och kvalitet
• har en vilja av att bidra till utveckling och effektivisering av arbetssätt
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
