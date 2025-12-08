Montör med svetserfarenhet sökes till containerverksamhet i Göteborg!
Har du erfarenhet av att köra truck? Är du punktlig, ordningsam och flexibel? Då har vi jobbet för dig!
Just nu söker vi erfarna truckförare för en terminalverksamhet i Göteborg. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att köra tung motviktstruck (över 15 ton) eller containertruck (C3A) och som är sugen på en ny utmaning.Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Du kommer bland annat att köra, lossa och lasta fraktcontainrar på området. Arbetsuppgifterna kan också bestå av att tex tvätta ur och förbereda containrarna för reparation och underhåll. Det är ett stort plus om du har datorvana eftersom mycket av informationen och instruktionerna kommer via terminaler. Som person är du punktlig, ordentlig och arbetsvillig. Du är bra på att jobba självständigt och ta egna initiativ.
Jobbet är förlagt på dagtid 06-16 eller 07-18 med kortare arbetsdag på fredagar. Start på uppdraget är omgående.
Urvalet sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Hantering, flytt och körning av fraktcontainrar inom terminalområdet
• Användning av terminalsystem för att ta emot instruktioner och information
• Viss medverkan i enklare arbetsuppgifter såsom invändig rengöring av containrar
Vem är du?
Krav för tjänsten:
• Truckkort C3A eller motsvarande behörighet för motviktstruck över 15 ton (krav)
• Datorvana
• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• Goda kunskaper i engelska
Vi söker dig som är:
• Punktlig och ordningsam
• Självständig och initiativtagande
• Arbetsvillig och flexibel
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
