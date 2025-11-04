Montör Med Stort Teknikintresse Till Världsledande Metop I Malmö
Standby Workteam AB / Finmekanikerjobb / Malmö Visa alla finmekanikerjobb i Malmö
2025-11-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Metop är en världsledande tillverkare av kvalitetskontrollutrustningar för livsmedelsförpackningar, med kunder i mer än 90 länder. Våra mätsystem för metallförpackningar bygger på avancerad egenutvecklad finmekanik och mjukvara. Röntgen-, Mikroskopi- och Kamerateknologi med avancerad bildanalys säkerställer våra kunders mätresultat ner på mikrometernivå. Bland kunderna finns de största internationella aktörerna som Ball Packaging, Coca Cola, Carlsberg, Nestlé, Orkla samt små lokala bryggerier som Lofoten Pils. METOP AB startades på 70-talet inom PLM och blev ett eget bolag 1987. Läs gärna mer på: https://www.metop.se/
Montör med stort teknikintresse till världsledande METOP i Malmö
Är du genuint intresserad av teknik och tycker om praktiskt arbete? Har du ett utpräglat kvalitetssinne, gillar ordning och reda och vill tillhöra ett litet men kaxigt Malmöbolag med världsledande, egenutvecklad finmekanik? Då kan detta vara något för dig! METOP expanderar och behöver förstärka sin organisation med en Montör med intresse för finmekanik. Du erbjuds ett omväxlande och utvecklande arbete på ett litet Malmöbolag med tillväxt och en imponerande entreprenörsanda.
Allt sker i Malmö, såväl utveckling av mjukvara och mekanik som tillverkning, montering och slutprovning. Produkterna säljs sedan över hela världen till stora internationella kunder. Vårt produktsortiment består av röntgenutrustning, automatiska mikroskop, vision- och mekaniska system. Här blir du del av ett företag där mer än 95 % av kunderna finns utanför Sverige. Du får chansen att arbeta i en varierande roll med goda utvecklingsmöjligheter utifrån dina färdigheter och företagets utvecklingsbehov.
Låter det spännande? Skicka då in din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Montering av kvalitetskontrollutrustningar, inklusive finmekaniska komponenter
Bistå i slutprovning och kvalitetskontroll av produkter som röntgen-, vision- och mikroskopsystem
Mottagningskontroll av komponenter och legotillverkning
Samarbete med produktionsteamet, inklusive CNC-operatör och tekniker
Bidra till förbättringsarbete i produktionsprocesser Publiceringsdatum2025-11-04Profil
Du har ett genuint intresse och förståelse för teknik och finmekanik/mekanik. Kanske är du nyutexaminerad inom teknikområdet eller så har du några års erfarenhet av liknande roller. Erfarenhet av montering och gärna också el/elektronik är ett plus men inget krav.
Som person är du noggrann, strukturerad och vill gärna lära dig nya saker. Du har ett utpräglat sinne för kvalitet och lämnar inget åt slumpen. Du uppskattar praktiskt arbete, är självständig och tar egna initiativ. Du är en lagspelare men löser lika gärna uppgifter på egen hand. Du talar och skriver svenska flytande samt har goda kunskaper i engelska.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
I denna rekrytering samarbetar METOP med Standby Workteam. Vi tillämpar löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan snarast via länken nedan. För mer information om tjänsten kontakta Kristian Berglund, Standby Workteam, tel. 0709-605372.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: montör, montage, assembly, finmekaniker, precision engineering, kvalitetskontroll, mekaniker, finmekanik, Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Standby Workteam AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Kristian Berglund 0709-605372 Jobbnummer
9587985