Montör med snickarbakgrund till gardin- & solskyddsprojekt

Gardinova AB / Snickarjobb / Solna
2026-01-26


Vi söker dig som är händig, noggrann och van att arbeta med verktyg! Har du erfarenhet som snickare, montör, byggarbetare eller liknande? Då kan det här vara jobbet för dig!
Hos oss på Gardinova AB jobbar du med montering av måttbeställda gardiner och solskyddslösningar ute hos våra kunder - både i privata hem och på företag. Arbetet innebär att borra, plugga och montera skenor, gardiner och rullgardiner, ofta i olika typer av material och miljöer. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med borrmaskin, vattenpass och andra handverktyg.
Vi söker dig som:
Är snickare eller har motsvarande hantverksbakgrund
Är noggrann och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta självständigt och möta kunder
Har B-körkort

Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett mindre, familjärt team
Möjlighet att påverka din arbetsdag och utvecklas i rollen
Bra arbetsmiljö och härliga kollegor

Låter det här intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: info@gardinova.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gardinova AB (org.nr 559396-3449)
Parkvägen 2 (visa karta)
169 35  SOLNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9703241

