Montör med MIG/MAG erfarenhet för omgående uppstart
2026-03-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av produktion, montering och svetsning av diverse konstruktioner för skjutbanor och målsystem anpassat för polis- och militärenheter. Kvalifikationer
• Erfarenhet av svetsning (MIG/MAG)
• Monteringsarbeten inom industri/bygg
• Förmåga att läsa svets- & industriritningar samt montageanvisningar
• Praktiskt lagd med goda kunskaper av handverktyg
• Noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Heta arbeten
• Truckkort
• Liftutbildning
• Fallskyddsutbildning
• B-körkort och tillgång till bil Anställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Malmö
Arbetstider: 7.00 - 16.00 (+ övertid)
Omfattning: Heltid under projekttid (minst 3 månader, med möjlighet till förlängning och fortsatt anställning) Profil
Som person är du handlingskraftig, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten. Du är en kollega att lita på och ser en stolthet i arbetet du utför. Du besitter en god kommunikationsförmåga och klarar av ett fysiskt arbete där även övertid kommer förekomma. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
