Montör med mekanisk kompetens till SGA Conveyor Systems
2026-01-15
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
Om kundföretaget
SGA Conveyor Systems grundades 1990 och har sitt huvudkontor i Kinna. Företaget utvecklar, tillverkar och installerar transport- och automationslösningar som effektiviserar produktion och internlogistik hos industriföretag och e-handelsaktörer i Sverige och internationellt. Med över 30 års erfarenhet är SGA en stabil och innovativ partner som levererar kvalitet från idé till färdig anläggning.
Läs mer på www.sga-conveyor.sePubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Du ingår i montageteamet och arbetar med montering och installation av transport- och automationslösningar, både i verkstad och ute hos kund. Arbetet varierar mellan olika projekt och ger möjlighet att ta större ansvar i takt med erfarenhet. Samarbetet i teamet präglas av struktur, yrkesstolthet och ett gemensamt ansvar för slutresultatet.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
• Mekanisk montering i verkstaden
• Arbete utifrån konstruktionsritningar
• Säkerställande av funktion och kvalitet under monteringsarbetet
• Felsökning och problemlösning
• Installation och montage hos kund tillsammans med teamet
• Arbetstiden är för lagd till dagtid, heltid
• Resor i tjänsten kan förekomma
• Tjänsten är en hyrrekrytering med god chans att bli överanställd hos kund
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har jobbat med montering tidigare och är en skicklig problemlösare som klarar av att hantera oväntade situationer med ett leende. Du är bekväm med att ta ansvar och att möta nya kunder där du representerar företaget professionellt och får användning av din servicekänsla och kommunikativa förmåga. Kvalifikationer
• Erfarenhet av montage eller mekaniskt arbete
• Förmåga att läsa och förstå ritningar
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
• Erfarenhet av maskininstallation eller resande montage
• Kunskaper inom maskinel eller el
• Svetskunskaper
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Ellen Eriksson via mail, ellen@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
