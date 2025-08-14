Montör med kunskaper inom el och styrskåp till Hisselektronik
2025-08-14
Har du koll på el och styrskåp? Hisselektronik Sweden AB söker en montör till sitt team i Tyresö - ett innovativt företag där teknik möter smarta lösningar. Sök idag och bli en del av framtidens hissystem!
OM TJÄNSTEN
Hisselektronik Sweden AB är en ledande oberoende leverantör av hisskomponenter och kompletta hissystem, baserad i Tyresö, Stockholm. Företaget erbjuder innovativa lösningar med fokus på kort installationstid, snabb driftsättning och stabil drift. Deras avancerade styrsystem är utvecklade i CANopen-Lift, vilket möjliggör flexibel omprogrammering och tillägg av funktioner.
Vi söker en montör med kunskaper inom el till Hisselektronik. Rollen innebär montering av apparatskåp, tablå och schaktstam enligt tekniska instruktioner. Du kommer att arbeta i ett team och bidra till att upprätthålla en effektiv arbetsmiljö.
Detta är inledningvis ett konsultuppdrag via Academic Work på 6 månader med goda möjligheter till ett långsiktigt arbete för rätt person.
Du erbjuds
• Arbeta på välkomnande och familjärt företag
• Ett spännande arbete med möjligheter till utveckling
• En dedikerad konsultchef på Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Montera produkter enligt fastställda instruktioner och rutiner.
• Kontrollera att utfört arbete uppfyller gällande kvalitetskrav.
• Rapportera avvikelser och kvalitetsproblem till närmaste chef.
• Hålla arbetsplatsen ren och välorganiserad.
• Aktiv i förbättringsarbete inom avdelningen.
• Samarbeta med kollegor och andra avdelningar.
• Delta i gemensamma möten och bidra med förbättringsförslag.
• Hjälpa till med introduktionen av nyanställda.
VI SÖKER DIG SOM
• Kunna läsa och följa tekniska instruktioner och monteringsanvisningar
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Montera och installera komponenter efter instruktioner och el-scheman
• Kunskap om el scheman och att koppla styrskåp
Det är meriterande om du har kunskaper om hissars funktion och delar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer på deras hemsida här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
