Montör med erfarenhet av produktion eller bygg
Miljonbemanning AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-07-28
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Produktionsmedarbetare till tillverkande industri
Vill du arbeta praktiskt i en modern produktionsmiljö? Vi söker nu flera produktionsmedarbetare till ett välkänt och växande industriföretag söder om Stockholm. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö tillsammans med engagerade kollegor där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Det här är en tjänst för dig som trivs med praktiskt arbete, är noggrann och vill utvecklas inom tillverkningsindustrin.
Om tjänsten Som produktionsmedarbetare kommer du att arbeta med montering och tillverkning av företagets produkter enligt instruktioner och ritningar. Arbetet sker i ett strukturerat produktionsteam där kvalitet och effektivitet är en naturlig del av det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Montering av produkter och komponenter enligt arbetsinstruktioner.
Kvalitetskontroller och kontrollmätningar.
Hantering av verktyg, maskiner och produktionsmaterial.
Materialhantering och förberedelser inför produktion.
Samarbete med kollegor för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Bidra till en säker och välorganiserad arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av produktion, montering, industri eller liknande praktiskt arbete.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Trivs med fysiskt arbete.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Talar och förstår svenska.
Meriterande är erfarenhet av ritningsläsning, truckkort eller arbete inom tillverkande industri.
Vi erbjuder
Arbete hos ett stabilt och väletablerat industriföretag.
Introduktion och stöd från erfarna kollegor.
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Goda möjligheter till långsiktigt arbete och utveckling.
Arbetstid Måndag–torsdag: 07.00–16.00 Fredag: 07.00–14.30 Placering: Södra Stockholm Start: Enligt överenskommelse.
Om anställningen Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Miljonbemanning med goda möjligheter till fortsatt anställning hos kundföretaget för rätt person.
Ansökan Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på rekrytering@miljonbemanning.se
.
Om Miljonbemanning Miljonbemanning är ett kompetensförsörjningsföretag som arbetar för en inkluderande arbetsmarknad där människor bedöms utifrån sin kompetens och potential.
Vi hjälper företag att hitta rätt kompetens och människor att hitta rätt arbetsplats – med kvalitet, engagemang och långsiktighet i fokus.
Vi letar där ingen annan letar – varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8135761-2119226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), https://jobb.miljonbemanning.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Miljonbemanning Jobbnummer
10013870