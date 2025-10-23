Montör med erfarenhet av gradning sökes i Västerås!
2025-10-23
Uppdraget
Nu söker Libera montörer med specifik kunskap inom gradning!
Här kommer du få arbeta med olika typer av montering inom industri och produktion. Montaget kan bland annat innefatta fordonstekniskt montage, men även montage av olika komponenter inom exempelvis plåt eller el samt gradning och slipning. Här kommer du även få köra motviktstruck dagligen.
Du kommer huvudsakligen arbeta efter ritning och arbetsinstruktioner.
Vem du är
Vi söker dig som är noggrann, nyfiken och har ett intresse för tekniskt arbete. Du är självständig och trygg i att läsa ritningar. Det är viktigt att du kan vara flexibel i dina arbetsuppgifter samt uppskattar att arbeta mot tydliga mål. Du har god verktygsvana och känner dig trygg i att komma med egna lösningar.
Vi ser gärna att du har mekanisk bakgrund, antingen inom fordonsbranschen eller montage inom mekanik. Har du bakgrund inom elmontage är detta meriterande. Du som söker har tidigare erfarenhet av arbete med gradning.
Tillsättning:
Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider:
Dagtid 7-16 måndag-fredag
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Linnea Liberg linnea@libera.se Jobbnummer
9570836