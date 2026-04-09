Montör med en kombinerad lager- och resanderoll till Infuse Communication
Idax People AB / Montörsjobb / Linköping Visa alla montörsjobb i Linköping
2026-04-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Idax People AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Kinda
, Jönköping
eller i hela Sverige
Lockas du av en tjänst där du får använda din praktiska kunskap tillsammans med din förmåga att planera och lösa utmaningar - du utgår från lagret i Linköping samtidigt som du ett par gånger per månad får resa och upptäcka världen? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om Infuse Communication Infuse Communication är en ledande aktör inom fysisk gestaltning såsom mässmontrar, inredningar och events med uppdrag för svenska företag som ställer ut internationellt. Affärsidén är att skapa skräddarsydda, visuellt starka och funktionella montermiljöer som hjälper kunderna att sticka ut, alltid med fokus på kvalitet, helhetslösning och genomförbarhet.
Här möts affärsmässighet, form och teknik i kreativa processer som spänner från skiss och ritning till färdig byggnation. Kunderna finns inom flera branscher och har ofta höga krav på designnivå, precision och innovation - något som driver teamet att hela tiden utvecklas.
Infuse Communication består av ett familjärt team på 15 personer, med en öppen, hjälpsam och prestigelös kultur. Kreativitet, design och teknik kombineras i nära samarbete, där arbetsglädje, yrkesstolthet och kvalitet genomsyrar arbetet i varje projekt.
Läs mer på www.infuse.se
Om tjänsten Som Montör ansvarar du självständigt för förberedelser på lagret samt det praktiska genomförandet av våra mässmonterprojekt i Sverige och övriga världen. Förberedelser, förutsättningar, utformning och tillvägagångssätt varierar från uppdrag till uppdrag. Som Montör och Byggledare är du med från starten av ett mässmonterprojekt där du tillsammans med Projektledaren går genom framtagna ritningar och underlag. Du ansvarar för packning och emballering av material på lagret samt för insortering vid hemkomst. Under leveranser leder du montering och demontering, antingen självständigt eller tillsammans med kollegor och leverantörer på plats, beroende på projektets omfattning. Vem är du? Vi söker dig som är praktiskt lagd och kanske har du tidigare erfarenheter inom bygg, lager, montering eller inom liknande områden. Du har några års arbetslivserfarenhet och behärskar svenska väl, samtidigt som du är bekväm med att kommunicera på engelska. Körkort B är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är ordningsam, noggrann och tar stort ansvar för ditt arbete. Du tvekar inte att kavla upp ärmarna när det behövs och agerar snabbt och självsäkert i nya situationer. Du anpassar dig lätt till förändrade omständigheter och har god samarbetsförmåga för att möta de många kontaktytor som tjänsten innebär. Med en prestigelös inställning är du medveten om dina styrkor och utmaningar, och du ser värdet i att be om hjälp när det krävs för att lösa uppgiften på bästa sätt.
Placeringsort Tjänsten är placerad i Linköping, där merparten av arbetstiden utförs. Rollen innebär återkommande resor, vanligtvis några tillfällen per månad, både inom Sverige och internationellt. Schemalagd obekväm arbetstid ingår regelbundet.
Att arbeta på Infuse Communication Infuse erbjuder en affärsdriven och varierad vardag i en internationell kontext, där du får arbeta med projekt för välkända varumärken och vara med och skapa lösningar som syns på mässor och event runt om i världen.
Du blir en del av ett mindre team där samarbetet är nära och där både kreativitet, affärsfokus och arbetsglädje får ta plats.
Låter det som du? Då ser vi fram emot att höra från dig! Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är den 3e maj. Om du vill veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sara Lidmer: sara@idax.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idax People AB
(org.nr 559335-1710), https://idax.teamtailor.com
Låsbomsgatan 20 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Idax Jobbnummer
9845963