Montör med batterikompetens till W5 Solutions i Älmhult
Eterni Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Hässleholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Hässleholm
2025-09-05
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Hässleholm
, Kristianstad
, Osby
, Markaryd
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
MONTÖR MED BATTERIKOMPETENS TILL W5 SOLUTION I ÄLMHULT
Nu söker W5 Solutions Montör med batterikompetens till sina fina nya lokaler i Älmhult.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som Montör med batterikompetens kommer dina huvudsakliga uppgifter att vara:Svetsa ihop färdiga battericeller enligt specifikationer
Arbeta med både små och stora format beroende på beställning
Utföra enklare lödning, bland annat till kablage och kontakter
Följa tydliga arbetsinstruktioner och säkerhetsrutiner
Bidra till ett kvalitetsmedvetet och säkert arbetsklimat
Har erfarenhet av lödning och/eller svetsning i finmekaniskt arbete
Är mycket noggrann och kvalitetsmedveten
Är ansvarstagande och arbetar säkert, även under tidspress
Har god förståelse för tekniska instruktioner och arbetsmoment
Hos oss får du en bra möjlighet till både professionell och personlig utveckling i en bransch som ligger helt rätt i tiden och där den trygga orderstocken växer kontinuerligt.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har med fördel en Teknisk alternativt praktisk utbildning på gymnasial nivå samt har du tidigare erfarenhet av montering. Du har ett grundläggande intresse för teknik och mekaniska/elektriska komponenter och har ett öga för detaljer.
Har du utbildning inom Batteriteknik och/eller har erfarenhet av att ha jobbat med batterier samt erfarenhet av svetsprocesser eller liknande tillverkning, är detta meriterande. Meriterande är även om du har kunskap om ESD-skydd och hantering av känsliga komponenter samt vana vid arbete i en strukturerad produktionsmiljö.
Med stor nyfikenhet och kreativitet driver du ditt arbete framåt. Att jobba i team är något du trivs med, du är en god lagspelare som vill bidra med ett gott samarbete. Med sinne för ordning och struktur tror vi att du har rätt förutsättningar för att trivas i en projektinriktad organisation med en familjär och genuin kultur.
Som person är du flexibel, har lätt för att följa instruktioner samt att du talar och skriver svenska flytande ser vi som en självklarhet.
Missa inte möjligheten att bli en del av ett kompetent team och ett attraktivt och framåtriktat företag i Älmhult!
Välkommen med din ansökan redan i dag!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning med direktanställning till W5 Solutions med plats på deras fabrik i Älmhult. Vi tillämpar individuell lönesättning där fast månadslön ingår som en del av anställningsvillkoren. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
ÖVRIGT
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
W5 Sweden AB Kontakt
Åsa Svärd asa.svard@eterni.se Jobbnummer
9495458