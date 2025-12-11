Montör/kontrollant inom elektronik och fiberoptiska gyron
Saab AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2025-12-11
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som montör och kontrollant på avdelningen för fiberoptiska gyron erbjuds du ett omväxlande arbete där du ansvarar för montering, lödning, kvalitetskontroll samt slutmontering. I denna roll spelar du även en central roll i att genomföra leveransprov för att säkerställa att våra produkter uppfyller samtliga tekniska och kvalitetsmässiga krav.
Som montör hos oss kan arbetsuppgifterna variera och oavsett avdelning kan du få möjlighet att montera samt testa övriga produkter inom vår produktion. Inom verksamheten använder vi Office och affärssystemet IFS. Du kommer i båda roller få jobba tätt med andra avdelningar, så som produktionsplanering, kvalitet och produktionsteknik. Publiceringsdatum2025-12-11Profil
Vi söker en tekniskt intresserad person som är lösningsorienterad och framför allt bidrar till en god stämning och teamkänsla i gruppen. Du är engagerad, delar med dig av dina idéer och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt tillsammans med teamet.
Eftersom rollen innebär mycket arbete med små komponenter är det också viktigt att du är fingerfärdig, noggrann och besitter ett högt kvalitetstänk.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Utbildning på gymnasienivå, gärna med teknisk inriktning, alternativt motsvarande erfarenhet
* Viss erfarenhet av montering
* Kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har kunskaper inom fiber och elektronik, samt tidigare erfarenhet av mjuklödning och ritningsläsning. Erfarenhet av finmontering är en fördel men inget krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Du blir en del av affärsområdet Surveillance, en del av Saab AB. Vi utvecklar och tillverkar säkerhetskritiska system och utrustningar till flygplan, helikoptrar och obemannade farkoster. Vi levererar till exempel system, apparater och programvara till JAS 39 Gripen, Boeing 787 och Airbus A400M. Många av våra produkter är utvecklade i samarbete med andra delar av Saab och externa partners.
Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9640230