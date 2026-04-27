Montör inom stål och aluminium till växande bolag i Bålsta

Framtiden i Sverige AB / VVS-jobb / Uppsala
2026-04-27


Vill du arbeta i en stabil verksamhet med stark lokal
närvaro och växande projektportfölj? Nu söker vi en montör till ett etablerat
bolag i Bålsta som levererar och monterar stål- och aluminiumkonstruktioner
till byggprojekt i Stockholmsområdet.

Om rollen

Som montör arbetar du ute på projekt runtom i Stockholm. Du
ingår alltid i ett team - minst två personer per projekt - och ansvarar för att
montage utförs korrekt, säkert och enligt gällande standarder.

Arbetet utgår från Bålsta, men 99 % av projekten är
lokaliserade i Stockholm och du kan starta din dag hemifrån.

Publiceringsdatum
2026-04-27

Dina arbetsuppgifter
Montering av stålkonstruktioner ute hos kund

Deltagande i projekt av varierande storlek och komplexitet

Säkerställa att arbetet följer gällande kvalitets- och
säkerhetskrav (europeisk standard)

Samarbete tätt med kollegor och produktionsledning

Utföra enklare service- och justeringsarbeten vid behov

Det är en praktisk och varierad roll där ingen vecka är den
andra lik. Servicebilar finns och du kan starta arbetsdagen hemifrån.

Beroende på din erfarenhet och bakgrund får du gå bredvid
erfarna montörer inledningsvis. En individuell introduktionsplan tas fram för
att säkerställa att du kommer in i arbetet på rätt sätt.

Skallkrav

Erfarenhet av montörsarbete, gärna mot stora kunder inom
stålkonstruktion

Flytande svenska i tal och skrift

B-körkort (manuell är meriterande men inget krav)

OBS! Bakgrundskontroll genomförs vid anställning

Meriterande

Erfarenhet som montör inom stål-, metall- eller
byggkonstruktioner

God vana av ritningsläsning och förmåga att arbeta
självständigt utifrån konstruktionsunderlag

Giltig svetslicens och erfarenhet av praktiskt svetsarbete

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann och tar ansvar för både ditt
arbete och din arbetsmiljö. Du förstår att kvalitet sitter i detaljerna -
oavsett om det gäller montering, dokumentation eller hur du håller ordning på
verktyg och servicebil.

Du är flexibel och klarar av att veckor kan se olika ut.
Montage kan innebära förändringar i planering, tempoväxlingar och varierande
projektmiljöer. Du hanterar det utan att tappa fokus eller energi.

Slutligen är du en lagspelare med driv. Du bidrar med
positiv inställning även när uppgifterna inte är de mest glamorösa. Du
representerar bolaget professionellt ute hos kund och förstår vikten av gott
uppförande, samarbete och att hålla en hög nivå i varje led.

Om vår kund

Bolaget arbetar främst mot större aktörer inom bygg och
entreprenad, exempelvis projekt kopplade till kommersiella fastigheter,
industribyggnader och offentliga miljöer. Projekten varierar i storlek - från
mindre serviceuppdrag till större montage där team på 20+ personer samarbetar
ute på byggarbetsplats.

Om Framtiden

Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering,
vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa
människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att
rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i
Sverige.

För denna tjänst kommer du bli anställd av kundföretaget.
Framtiden ansvarar för rekryteringen.



Övrig information
Placeringsort: Stockholm

Omfattning: Heltid

Process: Intervju via Framtiden Referenstagning Intervju
hos kundföretag Beslut

Välkommen in med din ansökan!

