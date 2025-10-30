Montör / Fordonstekniker inom hydraulik & fordonsel
2025-10-30
Om Prestec
Prestec är en av Sveriges ledande leverantörer och servicepartner av högtrycksutrustning för industri och entreprenad. Med över 40 års samlad erfarenhet bygger och servar vi spolbilar, högtrycksaggregat och specialutrustning - alltid med fokus på kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Vi är ett sammansvetsat gäng med högt i tak, där alla hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Om rollen
Du blir en viktig del i vårt verkstadsteam och får arbeta brett med:
- Montering av högtrycksaggregat och kringutrustning
- Installation av varnings-/blixtljus, kablage och styrsystem
• Felsökning och reparation av hydraulik, motor och fordonsel (12/24 V)
Arbetet är varierande, fritt och kräver både praktisk skicklighet och problemlösningsförmåga.
Du har
• Erfarenhet från el-felsökning och/eller montering.
• Grundläggande kunskap i fordonsel
- ett driv att jobba framåt och kunna ta instruktioner.
• egenskaper som ordningsam och ödmjuk
- God svenska i tal och skrift
• en service minded inställning mot våra kunder som du kommer träffa dagligen.
Meriterande men inget krav: truckkort, heta arbeten, erfarenhet från fordons- eller maskinell service
Vi erbjuder
• Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
- Intern utbildning och väldigt bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
- Bra villkor från start
- En vardag där ingen dag är den andra lik
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan eller frågor till order@prestec.se
så snart som möjligt - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
