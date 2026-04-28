Montör/Demontör till kund i Skärholmen!
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Vi söker montör/demontör till kund i Skärholmen med inriktning mot personbilar. Du kommer att arbeta som konsult via Fordonsakademin i en verkstadsmiljö där noggrannhet, säkert arbetssätt och förmåga att samarbeta med kollegor är viktigt. Rollen innebär både montering och demontering av bilkomponenter samt dokumentation av utfört arbete.Dina arbetsuppgifter
Montera och demontera kaross- och interiördelar enligt arbetsorder och monteringsanvisningar.
Avlägsna och återmontera delar vid reparation eller service, inklusive säten, paneler, lampor och mindre elektriska komponenter.
Utföra enklare justeringar, kontrollera passform och funktion samt rapportera avvikelser.
Hålla hög ordning vid arbetsstationen och bidra till en säker arbetsmiljö genom att följa rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Samarbeta med lackerare, plåtslagare och tekniker för effektivt arbetsflöde och snabb hantering av fordon.
Dokumentera utfört arbete i systemet och uppdatera status vid färdigställt uppdrag.Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och trivs med varierande arbetsuppgifter i verkstadsmiljö. Tidigare erfarenhet av montering/demontering i fordonsbranschen är meriterande, men vi ser också positivt på sökande med grundläggande verkstadsvana som vill utvecklas i rollen. God kommunikationsförmåga och förmåga att följa instruktioner är viktigt.
Erfarenhet från verkstad eller arbete med fordonsmontering är meriterande.
God förståelse för tekniska instruktioner och ritningar.
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant under tidspress.
B-körkort är meriterande.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Arbetstider
Dagtid med möjlighet till skift beroende på kundens behov. Exakta arbetstider anges i annonsen och vid intervju.
Omfattning & anställningsform
Heltid, bemanning via Fordonsakademin med möjlighet till förlängning eller övergång till kundens fasta anställning beroende på prestation och behov.
Vi erbjuder
En trygg och lärorik arbetsmiljö i modern verkstad i Skärholmen.
Löpande introduktion och möjlighet till internutbildning samt utveckling inom fordonsreparationer.
Stöttande kollegor och tydliga rutiner för kvalitet och säkerhet.
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal beroende på uppdrag och anställningsform.
Ansökan och kontakt
Vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev så snart som möjligt. Rekryteringen hanteras av Fordonsakademin. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund - det viktigaste är ditt engagemang, noggrannhet och vilja att bidra till kundens verkstadsteam.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialiserade på kompetensförsörjning inom fordons- och transportbranschen. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning för att säkerställa att rätt kompetens matchas med rätt uppdrag. Vi värdesätter inkludering, långsiktig utveckling och att varje medarbetare får möjlighet att växa.
Varmt välkommen med din ansökan!
