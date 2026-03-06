Montör/Demontör till Bilskadeverkstad - Saltsjö Boo, Nacka
2026-03-06
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Är du duktig på finliret och drömmer om att arbeta med bilmärken såsom Dodge, McLaren, Landrover, Bentley, Ferrari, Maserati, Mitsubishi och kanske även Lamborghinis? Just nu söker vi efter en skicklig demontör/montör till ett bolag ute i Nacka (Saltsjö-Boo) som kommer att arbeta med riktigt fina bilar i premiumsegmentet på deras skadeverkstad.
Detta är en konsultanställning på 6 månader, därefter finns möjlighet till förlängning/direktanställning av kundföretaget.
Vem söker vi? Vi söker en pålitlig och serviceinriktad montör/demontör till bilskadeverkstad i Saltsjö Boo, Nacka. I rollen arbetar du praktiskt i verkstaden med montering och demontering av bildelar, enklare karosseriarbeten och förberedelser inför lackering. Tjänsten är heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Du är praktiskt lagd, tar ansvar för ditt arbete och trivs i en verkstadsmiljö. Tempot kan vara högt vid hög belastning, därför är det viktigt att du är stresstålig och arbetar strukturerat. Du ser kundbemötande som en självklar del av uppdraget och bidrar till ett positivt samarbete med kollegor och andra avdelningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montera och demontera karossdelar, interiöra komponenter och tillbehör enligt arbetsordrar
Avlägsna skadade delar och förbereda ytor för reparation eller lackering
Utföra enklare plåtarbeten och justeringar för att återställa passform
Tolka arbetsorder och rapportera avvikelser eller behov av ytterligare åtgärder
Samarbeta nära lackerare och skadehantering för att säkra flöde och kvalitet
Säkerställa ordning och renlighet i arbetsområdet samt hantera avfall enligt rutiner
Ge ett professionellt bemötande vid kundkontakt och vid mottagning/leverans av fordonKvalifikationer
Erfarenhet av arbete från skadeverkstad med demontering/montering är krav
Arbetslivserfarenhet från auktoriserad bilverkstad, gärna med bilar från premiumsegmentet
Förmåga att arbeta både självständigt och i team, med fokus på kvalitet och effektivitet
Noggrann, lösningsorienterad och serviceinriktad
B-körkort manuell krävs
God svenska i tal och skrift
Vad vi erbjuder
En trygg arbetsplats i en etablerad verkstad med tydliga rutiner
Relevant introduktion och möjlighet att utvecklas inom skade- och karossarbete
Arbete i team med erfarna kollegor och god stämning
Möjlighet till fortsatt anställning och intern kompetensutveckling Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryteringsansvarig via mail: rekrytering@fordonsakademin.se
. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag-skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen genom rekrytering, bemanning och utbildning. Vi arbetar för att koppla rätt kompetens till rätt arbetsplats och främjar utveckling i branschen. Vi är en del av Arenakoncernen och verkar över hela landet.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från alla, oavsett kön, bakgrund, ålder, religion, sexuell identitet eller funktionsvariation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7204403-1877697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9780984