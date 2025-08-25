Montör centraldammsugare/utsug för industri och offentliga lokaler

LH Produkter Mälardalen AB / VVS-jobb / Eskilstuna
2025-08-25


Visa alla vvs-jobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos LH Produkter Mälardalen AB i Eskilstuna

LH Produkter Mälardalen AB är en av de ledande leverantörerna av centraldammsugare/spånsugar/processutsug mm i Sverige. Vi söker nu montör för montage ute hos våra kunder runt om i Sverige. Våra kunder är allt mellan centraldammsugare på hotell eller äldreboenden till processutsug på SSAB. Vi jobbar över hela landet vilket innebär resor och hotellövernattningar beroende på var vi är och jobbar.
Utgångspunkt är Eskilstuna där vi är lokaliserade där även vissa dagar kan bli spenderade för att hjälpa till inne på vår montering/tillverkning
Vi kan erbjuda ett jobb som ställer stora krav på eget ansvar och driv då du mestadels är själv ute på jobben.
Vi söker dig som inte är rädd för problemlösning och inte ser några problem att arbeta med kroppen och kanske få lite smuts under naglarna.
Körkort B krävs,
Erfarenhet av att läsa byggritningar är önskvärt men inget krav.
Bakgrund från ventilationsmontage eller rörmontage ses som ett +
Urval sker kontinuerligt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@lhprodukter.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resemontör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lh Produkter Mälardalen AB (org.nr 556886-8680)
Viby 10 (visa karta)
635 06  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9474834

Prenumerera på jobb från LH Produkter Mälardalen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos LH Produkter Mälardalen AB: