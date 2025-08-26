Montör av specialprodukter till Work System
Work System Sweden AB / Montörsjobb / Jönköping Visa alla montörsjobb i Jönköping
2025-08-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Work System Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Växjö
, Linköping
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Har du arbetslivserfarenhet som montör av 12v eller gillar att meka på fritiden? Är du praktisk, händig och har en känsla för kvalité? Vi letar efter dig som är redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårat team!
Vi söker en Montör till vår specialprodukts-avdelning som vill vara med på vår resa. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni mot nära uppsatta mål och monterar bland annat en utav våra senaste produkter - flakkåpor!
Urvalet sker löpande: Vi går igenom ansökningarna i den ordningen vi får in dem och kan komma att tillsätta tjänsten löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt för att öka dina chanser!
Är du nyfiken på att läsa om vår rekryteringsprocess? KLICKA HÄR!Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Work System tillverkar, utvecklar och installerar bilinredning. Företaget grundades 2009 och har växt kraftigt sedan dess. Vi har tilldelats flera utmärkelser för den fantastiska tillväxt resan som gjorts - och vi har en minst lika spännande tid framför oss!
Idag är vi ett härligt gäng på ca 110 medarbetare. Work System finns representerat i hela Europa, både med anläggningar vi äger själva och med ProPartners. Vi täcker hela Sverige med 25 anläggningar, från Malmö i Syd till Kiruna i Norr.
"Hos oss hittar du inga långa beslutsvägar - och heller ingen hierarkisk organisation. Stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje är inte bara våra värdeord - utan något som skapat kulturen och känslan på våra anläggningar och kontor runt om i världen".
Om rollen som Montör av specialprodukter
I rollen som Montör specialprodukter tillhör du vårt team på avdelningen Förpack Produkt. På vårt huvudlager i Tenhult tillverkar och utvecklar vi all vår bilinredning som sedan skickas direkt till slutkund eller för installation i bilen hos någon av våra anläggningar ute i Sverige eller Europa. Avdelningen tillverkar bland annat specialprodukter och utrustning där du kommer att ha en viktig roll i ett härligt team.
Du kommer bland att tillverka produkter så som:
Våra nya, uppdaterade flakkåpor
Tak- och flakskyltar
Flakutrustning
Hundburar
Slädar
Du tillverkar respektive produkt utifrån ritningar och order. Du hanterar varje order helt digitalt i vårt affärssystem med hjälp av en surfplatta. Arbetet ställer höga krav på hantverk, noggrannhet och att du är kvalitetsmedveten. Du arbetar framförallt i aluminium som material och har alla verktyg som krävs för genomförandet.
Självklart kommer du i samband med en anställning utbildas i din roll där vi anpassar arbetsuppgifterna utefter hur snabbt du blir varm i kläderna.
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en positiv, driven och praktiskt lagd person. Du lägger stor vikt vid kvalité i allt du gör samtidigt som du väljer att se lösningar där andra ser problem. Du har inga problem med samarbete och har god planerings- och prioriteringsförmåga.
I rollen förekommer självständigt arbete men även nära samarbete med kollegorna i arbetsgruppen.
Vi tror att minst två av dessa punkter väl beskriver dig:
Tidigare erfarenhet av hantverk, montering, snickeri eller liknande.
Ett intresse för tillverkning och gillar att arbeta kreativt.
Du har lätt för att kommunicera & gör detta obehindrat på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med 12v är meriterande.
Har du erfarenhet från påbyggarbranschen ser vi det som ett stort extra plus hos dig.
Vad kan vi erbjuda dig?
Välkommen till en spännande miljö, i ett företag präglat av entreprenörskap, familjeanda, glädje och ett stort mått av utmaning för dig som är redo att ta nästa steg. Vid en anställning har vi en utarbetad introduktionsplan på såväl anläggningen som på huvudkontoret i Tenhult. Via WS Academy utbildar vi dig för att ge dig bästa möjliga förutsättningar.
Hos oss är du en viktig del i en framgångsrik resa och får dagligen vara med och påverka. På Work System finns möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling!
Du får möjlighet att arbeta i fina lokaler tillsammans med kompetenta kollegor som i en team-anda vill ta företaget till nästa nivå. Vi på Work System arbetar med ordning & reda, både för våra medarbetare och våra kunder.
Vi är ett Great Place to Work!
Varje år utvärderar Great Place to Work organisationer för att ge dem ett mått på arbetskultur och sin insats som arbetsgivare. I undersökningen bedömer medarbetarna (självklart anonymt) verksamheten utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.
Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser - utan dem hade vi inte haft denna framgång. Därför tycker vi att det är väldigt viktigt att våra medarbetare trivs och tycker att det är kul att komma till jobbet!
Praktisk information
Start: Efter överenskommelse
Arbetstider: Mån-fre, 06:30-15:15 - flextid.
Plats: Tenhult
Lön: Fast lön + prestationsbaserad bonusmodell.
Övriga förmåner: Vi erbjuder en marknadsmässig lön, vinstdelning, pension, försäkringar, utbildningar för utveckling inom din roll, friskvårdsbidrag, friskvårdstid och andra hälsofrämjande aktiviteter, AW, julfester och andra teamaktiviteter i världsklass!
Är detta du eller någon du känner?
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut - skicka därför in din ansökan direkt här nedan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Work System Sweden AB
(org.nr 556782-6713)
Industrivägen 11B (visa karta
)
561 61 TENHULT Jobbnummer
9477074