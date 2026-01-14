Montör av Automation och Specialmaskiner på Östrand & Hansen i Bankeryd
2026-01-14
Östrand & Hansen finns beläget i Bankeryd, nordväst om Jönköping. Vi är ett företag med lång tradition av konstruktion och tillverkning av pressverktyg, automationslösningar och specialmaskiner. Redan 1974 lämnade det första verktyget vår fabrik för leverans till kund. Men vårt arbete omfattar inte bara konstruktion och tillverkning. Vi tar även ansvar för service- och reparationstjänster, ger råd, idéer och fungerar som bollplank när det gäller att effektivisera kundernas produktion. Det senare har blivit en allt viktigare del i våra kundrelationer. Tillsammans kan vi på ett tidigt stadie se förutsättningarna och lösa eventuella problem knutna till det aktuella projektet. Läs mer på www.ostrand-hansen.se
Östrand & Hansen har en fortsatt stor efterfrågan på hela sitt tjänsteerbjudande och inte minst sina automationslösningar och specialmaskiner. Som ett led att stärka montage-teamet och säkerställa kundernas förväntningar så rekryterar man nu ytterligare en Automationsmontör.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
I rollen som montör på Östrand & Hansen så monterar du kundspecifika maskiner efter färdigt ritningsunderlag där komponenter t.ex. hydraulik, pneumatik, och elkomponenter köps in medans andra delar måste tas fram i produktionen. Varje maskin är ett enskilt projekt som kan skilja i storlek, komplexitet och tid. I rollen stöter man dagligen på diverse utmaningar som kräver snabba beslut och nya lösningar, både självständigt och i samarbete med teamkollegor. Nedan är huvudsakliga arbetsuppgifter för rollen:
Montering av kundspecifika automationslösningar och specialmaskiner i olika storlek, komplexitet samt mot olika branscher
Framtagning och korrigering av delar i t.ex. NC-maskin, slip, borr m.fl.
Nära samarbete med teamkollegor, projektledare och konstruktion och vissa fall direkt med kund
Support mot kunder vid installationer och serviceärenden, antingen på plats hos kund eller på telefon.
Vem söker vi?
Du som söker har relevant arbetslivserfarenhet från komplext montage, gärna med inslag från mekanik, pneumatik, hydraulik och el.
Vi tror att du har ett genuint intresse för teknik, gillar att lösa problem samt har ett driv och en vilja att förstå och ta in ny kunskap.
Det krävs att du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt montage men också i att leverera projekt i givet skick och leveranstid.
Du är nyfiken, engagerad, samarbetsvillig och bidrar med positiv energi till gruppen.
För att passa in i yrket och teamet krävs att du är handlingskraftig, initiativtagande och att du kan lösa uppgifter självständigt samt i grupp.
Vi vill att du har erfarenhet från ett större affärssystem samt Excel och det är meriterande om du har erfarenhet från något 3D-program t.ex. E-drawing.
Du som söker har goda kunskaper i Svenska samt Engelska i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper där vi tror att teknikintresse, rätt inställning och attityd är viktiga ingredienser för din framgång och avdelningens utveckling på kort och lång sikt.
Placeringsort för rollen är på fabriken i Bankeryd. Resor vid både serviceärenden och installationer förekommer i viss utsträckning.
Vad erbjuds du hos Östrand & Hansen?
Hos Östrand & Hansen erbjuds du en stimulerande och utmanande tjänst hos ett företag i yttersta framkant inom sitt kompetensområde och får jobba med marknadens främsta verktyg, systemstöd och maskinpark. Affärssystemet vi använder är Jeeves. Du erbjuds bra utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling och villkor i en företagsgrupp där teamets och individernas mående och utveckling är viktigt.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT.
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Ljung Kompetensförsörjning AB
(org.nr 559341-8568), https://www.ljungkompetens.se
Gjuterigatan 9
553 18 JÖNKÖPING
