Montör - solskyddsprodukter och gardiner
Intenso Teknikrekrytering AB / Montörsjobb / Köping
2025-10-19
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
, Surahammar
, Eskilstuna
, Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Primetex AB är verksamma på flera orter runt om i Sverige. Vi arbetar främst mot offentlig miljö där vi erbjuder ett brett utbud av både ut- och invändigt solskydd samt gardiner. Vi har egna sömnadsateljéer i både Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö samt montörer på alla våra verksamhetsorter. Vi ska va bäst på det vi gör och med kunden i fokus. Vi expanderar och utökar vår verksamhet i Mälardalen där vi nu söker en montör.
Vi söker dig som är flexibel och tycker om att arbeta i ett högt tempo med olika arbetsuppgifter. En dag kanske du hänger gardiner på en bank och dagen därpå monterar du markiser på en skola.
Du bör vara driven, strukturerad och noggrann samt känna dig trygg med att arbeta på egen hand, men du bör även ha förmågan att arbeta tillsammans med andra. Ditt arbete kommer vara omväxlande och du arbetar med frihet under ansvar. Du har din bas i Köping där vi idag har en lokal men du kommer utföra montage i hela Mälardalen.
Primetex är ett växande företag som arbetar med ständiga förbättringar vilket innebär att du bör kunna se förändringar som något positivt.
Vår montör Kim berättar kort om livet som montör hos oss:
"Jag trivs med att vara montör på Primetex för att vi arbetar med frihet under ansvar. Jag har väldigt bra kollegor och varierade arbetsuppgifter där man jobbar både i grupp och självständigt. Vi har mycket kundkontakt dagligen så det är ett socialt jobb och man får se väldigt mycket!
Vi planerar jobben själva vecka för vecka och det innebär allt från att montera frostning och hänga gardiner till att montera solskydd och markiser." Publiceringsdatum2025-10-19Kvalifikationer
Körkort B
Allmänt händig
Ha datorvana samt kunna hantera digitala verktyg så som appar och dylikt.
Behärska svenska i tal och skrift obehindrat
Anmärkningsfritt belastningsregister
Meriterande
Tidigare erfarenhet från solskydd- och textilbranschen
Tidigare arbete som montör
Tidigare arbete inom snickeri och bygg
Tidigare arbete inom elektronik
Tidigare erfarenhet av ställningsbyggande, skyliftutbildning och fallskyddsutbildningKontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten kan du maila oss på rekrytering@primetex.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail på grund av GDPR.
Ansökan skickas via ansökningsknappen. För att läsa mer om oss och våra verksamheter, besök gärna vår hemsida www.primetex.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi skräddarsyr för Sveriges bästa arbetsmiljöer.
Primetex är en ledande helhetsleverantör av skräddarsydda lösningar inom textil och solskydd. Vi mäter, syr och monterar. Allra oftast på arbetsplatser i Sverige men ibland i andra rum och miljöer, inom och utanför landets gränser. Egentligen är vår leverans mer av en upplevelse och känsla. Vi skapar rum där människor känner harmoni, hittar fokus och får energi.Vi skapar skräddarsydd arbetsro. För våra kunders vardag på jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primetex Jobbnummer
9563677