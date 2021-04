Montör - Kalmar - Med rätt rytmik och byggteknik! - Consultify AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Kalmar

Consultify AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Kalmar2021-04-08Om FöretagetFöretaget bedriver en kontinuerlig teknik- och produktutveckling med målsättning att förse marknaden med energibesparande lösningar som uppfyller högt ställda kvalitets- och miljökrav. Genom kompetent teknisk support och nära samarbete med konsulter och projektörer kan företaget tillhandahålla kundspecifika applikationer.Företagets erfarenhet sträcker sig över ett halvt sekel, med hundratusentals shuntgrupper och tiotusentals avgasare levererade. Företaget är specialister på kundanpassningar och sätter stolthet i att uppfattas som lätta att ha att göra med.2021-04-08Dina arbetsuppgifter blir montering av dom olika delarna på shuntogrupper eller avgasare. Detta innebär att du kommer att få montera en stor mängd olika artiklar i mindre och större serier. Ritningsläsning får du lära dig på plats, men bra om grundläggande kunskaper finns för att snabbt komma in arbetet. Detta företag letar efter dig som vill stanna och växa inom företaget. Företagets fokus ligger inom värmeluftspumpar och kylpumpar för styrning av klimat av mindre och större lokaler, arenor eller byggnadskomplex. - Montering - RitningsläsningPersonliga EgenskaperPå företaget lägger dem stor vikt vid din personlighet där engagemang, ansvarstagande och personlig drivkraft är ledorden.Du behöver inte vara den mest erfarna svetsaren, men du behöver ha ett brinnande intresse för svets, gärna med erfarenhet från yrkesmässig eller lärdom som tagits privat eller i hobby. Du är en händig hantverkare med en stor arbetsvilja. Som person är du engagerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Arbetet kräver att du kan arbeta strukturerat och systematiskt.Svenska i tal och skriftTIG svetsning kunskaperB-körkortMeriterTekniskutbildningTidigare erfarenhet av svetsningRitningsläsningDå urval kommer ske löpande ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.Välkommen med din ansökan!Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår annons eller hemsida.)Consultify är företaget för unga talanger som vill komma direkt in på ett företag. Där får du visa vad du går för mitt i hetluften, istället för att bli ett namn på ett cv som bara hamnar på hög. Vi är ett service- och personalförmedlingsföretag som brinner för att få ut ungdomar i givande och stimulerande jobbmöjligheter, bygga på cv:et, knyta kontakter och till slut få en fast anställning. Vi har huvudkontoret i Kalmar men finns även i Växjö, Karlskrona, Halmstad och Kristianstad.Consultify är företaget som skapar riktiga jobb för Sveriges unga talanger!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-25Consultify AB5679382