Montör - bygger du med huvudet, händerna och hjärtat? Då söker vi dig.
2025-08-07
Flexbar designar och bygger mobila barer och barvagnar i premiumklass - för hotell, restauranger och arenor världen över.
Vi bygger våra produkter i Göteborg - alltid med fokus på kvalitet, funktion och hållbarhet.
Nu söker vi dig som inte bara kan montera - utan som bygger med precision, tänker tekniskt och har känsla för detaljer.
Du måste ha det här för att passa hos oss:
Du har ett tekniskt öga och bygger med precision
Du har byggt mycket - och du nöjer dig inte med att "det duger". Du vill att det ska bli rakt, stabilt och snyggt. Du ser direkt om något är 2 mm snett eller 1° fel - och du justerar det utan att blinka.
Du tänker som en tekniker och jobbar som ett proffs
Du har teknisk förståelse i kroppen. Du kan läsa en ritning, förstå helheten och tänka framåt. Du gillar att hitta smarta lösningar och bygger effektivt - utan att tumma på kvalitet.
Du bygger som ett proffs - även om du inte har pappret på det
Du har hantverkskänsla och verktygsvana. Du jobbar med precision, lämnar aldrig ifrån dig något slarvigt och känner stolthet i det du bygger.
Känner du inte igen dig i detta? Då är det här jobbet inte för dig.
Vi letar inte efter någon som "kan tänka sig att montera" - vi letar efter någon som är skicklig på det.
Vad du kommer att göra
Montera våra produkter enligt ritning
Göra justeringar, måttkontroller och kvalitetskontroller
Packa och förbereda produkter för leverans
Hantera material och enklare lagerarbete
Vara en del av produktutvecklingen - vi bygger ofta nytt, förbättrar och testar prototyper
Vi söker dig som:
Är noggrann, metodisk och praktiskt skicklig
Har god teknisk förståelse och kan läsa samt tolka ritningar utan problem
Har god verktygsvana och vet hur man arbetar med millimeterprecision när det krävs
Jobbar självständigt, tar initiativ och gillar att ta ansvar
Ser detaljer och gillar att bygga saker som både fungerar och ser bra ut
Har erfarenhet från montering, snickeri, mekanik eller liknande tekniskt arbete
Är lösningsorienterad och tappar inte tempo när något strular
Har B-körkort
Talar svenska eller engelska
Teknisk eller hantverksinriktad utbildning - på gymnasie-, YH- eller högskolenivå - är ett stort plus, men inte ett krav.
Vi erbjuder:
Ett praktiskt och varierat jobb med kvalitet i fokus
Frihet under ansvar - du styr mycket själv, men är aldrig ensam
Ett litet och sammansvetsat team där vi hjälper varandra och trivs
Möjlighet att påverka hur vi jobbar, och
Utrymme att utvecklas - både i din roll och med företaget
joel@flexbar.se
Berätta vad du har byggt, och varför du passar hos oss.
Vi intervjuar löpande - hör av dig direkt!
