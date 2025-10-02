Montico söker timanställda till Nässjö och Vetlanda
2025-10-02
Vi söker dig som har en annan sysselsättning exempelvis studerar, jobbar deltid eller är pensionär och vill arbeta extra med enklare uppgifter som plockning och packning.
Truckkort är meriterande, särskilt om du har erfarenhet av att köra motviktstruck och skjutstativ.
Vi söker dig som
Är flexibel, ansvarsfull och gillar att arbeta praktiskt
Trivs med att arbeta i team och kan hoppa in med kort varsel
Vi erbjuder dig ett omväxlande och praktiskt extrajobb hos våra kunder i Nässjö och Vetlanda, med goda möjligheter till mer arbete för rätt person. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb.
Montico HR Partner AB
Annelie Lind annelie.lind@montico.se
9536888