Montico söker timanställda till Nässjö och Vetlanda

Montico HR Partner AB / Lagerjobb / Nässjö
2025-10-02


Vi söker dig som har en annan sysselsättning exempelvis studerar, jobbar deltid eller är pensionär och vill arbeta extra med enklare uppgifter som plockning och packning.

Truckkort är meriterande, särskilt om du har erfarenhet av att köra motviktstruck och skjutstativ.

Vi söker dig som
Är flexibel, ansvarsfull och gillar att arbeta praktiskt
Trivs med att arbeta i team och kan hoppa in med kort varsel

Vi erbjuder dig ett omväxlande och praktiskt extrajobb hos våra kunder i Nässjö och Vetlanda, med goda möjligheter till mer arbete för rätt person.

Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10929".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Annelie Lind
annelie.lind@montico.se

Jobbnummer
9536891

