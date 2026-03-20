Montico söker maskinoperatör till Ekamant i Markaryd
Montico söker nu en driven och teknisk maskinoperatör till vår kund Ekamant i Markaryd.
Är du en maskinoperatör som ser ditt yrke som ett hantverk?
Gillar du att utvecklas, ta ansvar och göra skillnad i produktionen?
Vår kund söker nu en maskinoperatör som vill mer än att bara övervaka maskiner. De söker en person som uppskattar noggrannhet, kvalitet och precision - och som vill fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. Här blir du en viktig del av produktionen där ditt engagemang och din kompetens gör skillnad.

Publiceringsdatum: 2026-03-20

Om tjänsten
Ekamant har över 90 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin och är en av världens mest erfarna tillverkarna av belagda slipmedel. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, teknik och utveckling står i fokus.
Du kommer att vara anställd av Montico och arbeta hos Ekamant. För rätt person finns det goda möjligheter till en framtida anställning hos Ekamant där du får möjlighet att växa tillsammans med verksamheten. Här är du en värdefull resurs och din kompetens tas på allvar.
Tjänsten är förlagd på treskift och innebär arbete inom produktion där du övervakar maskiner och säkerställer att tillverkningen håller hög kvalitet samt flyter på utan avbrott.Dina arbetsuppgifter
Som maskinoperatör har du en viktig roll i produktionen och ansvarar för att maskinerna fungerar som de ska samt att produkterna håller rätt kvalitet genom hela tillverkningsprocessen. Arbetet kräver också en känsla för hantverk, där noggrannhet och förståelse för material är viktigt för att skapa produkter med hög kvalitet.
Arbetet innebär bland annat att:
• Övervaka och köra maskiner i produktionen
• Säkerställa att material tillförs maskinerna
• Kontrollera och avsyna producerat material
• Utföra enklare efterbearbetning vid behov
• Bidra till ett effektivt produktionsflöde och förebygga produktionsstopp
Truckkort är meriterande.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är lösningsorienterad, trivs i en teknisk miljö och är en god kollega. Du har gärna ett intresse för maskiner och produktion och tycker om att förstå hur tekniska processer fungerar.
För att trivas i rollen är du självgående och tar ansvar för ditt arbete. Du har vilja att lära dig processen, tar initiativ när något behöver göras och bidrar till att arbetet flyter på i produktionen.
Vill du bli en del av ett företag med lång erfarenhet och stark framtidstro?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Hallarydsvägen 64 (visa karta
)
285 39 MARKARYD Arbetsplats
Montico Kontakt
Kristoffer Åström kristoffer.astrom@montico.se +46 433 60 64 30 Jobbnummer
9810695