Montessoripedagog sökes till Snäckans förskola i Örsundsbro
Örsundsbro Montessoriförskola Ekonm.för. / Förskollärarjobb / Enköping Visa alla förskollärarjobb i Enköping
2026-02-25
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örsundsbro Montessoriförskola Ekonm.för. i Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Snäckans förskola är ett föräldrakooperativ som sedan 1993 driver en Montessoriförskola i Örsundsbro. Snäckan är en familjär förskola som ligger mitt i centrala Örsundsbro med bra pendlingsmöjligheter till såväl Uppsala, Enköping, Västerås och Bålsta med omnejd. På Snäckan är det ca. 30 barn i åldrarna 1-5 år fördelade på två avdelningar. Då förskolan är ett föräldrakooperativ drivs förskolans utveckling av styrelsen tillsammans med rektor och övrig personal på ett varmt och engagerande sätt. Samarbetet mellan förskolan och föräldrar är en viktig grundbult i vår verksamhet. Snäckans ledord är "Trygghet, Kreativitet och Gemenskap".
Arbetssätt:
Vi på Snäckans Montessoriförskola undervisar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. Vi lägger stort fokus på barnens trygghet och trivsel och vi arbetar för att verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Snäckan är en montessoriinspirerad förskola som jobbar utifrån mottot "Hjälp mig att hjälpa mig själv", en viktig tanke inom Montessoripedagogiken. Förskolan består idag av två avdelningar där barnen är åldersindelade, men vi gör många saker gemensamt och man behöver vara flexibel och kunna arbeta med alla barn på förskolan. Vi jobbar i mindre grupper där det ges utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. För oss är det viktigt att alla barn kommer till tals och får känna sig sedda och utveckla sin egen identitet på ett positivt sätt.
Som en del av vårt team får du möjlighet att arbeta i en kreativ och utvecklande miljö där varje dag erbjuder nya utmaningar och lärdomar. Vi värdesätter personlig och professionell utveckling och erbjuder ett nära och stödjande arbetsklimat där varje individs bidrag uppskattas. Här får du vara med och forma en trygg, glad och inspirerande lärandemiljö för våra barn. Arbetsplatsträffar förekommer på eftermiddags/kvällstid.
Vi söker:
Vi söker nu en driven, engagerad och flexibel montessoripedagog, förskollärarexamen är meriterande. Din montessoriutbildning bör ha inriktning på förskolans äldre barn, 3-6 år. Du är självgående, motiverande och har lätt för att ta egna initiativ. Du delar vår barnsyn och ser barnet som en medskapare i sin egen lärprocess och har det omsorgsfulla lärandet i fokus. Vi söker dig som är en engagerad medarbetare som ser värdet i nära samarbete med både kollegor och föräldrar för att skapa respektfull gemenskap med barn, föräldrar och kollegor. Du ska tillsammans med förskollärare och rektor förfina förskolans utbildning och undervisning och genom ett tydligt ledarskap få arbetslag att arbeta mot gemensamt uppsatta mål. Vi förutsätter att du har en god förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du:
• arbeta i ett litet, engagerat team där dina idéer och initiativ är viktiga för förskolans utveckling
• möjlighet att arbeta i en verksamhet där varje medarbetare gör skillnad för barnens lärande och trivsel
• stor möjlighet att påverka ditt arbete både till innehåll och arbetssätt
• en arbetsplats där föräldrasamarbete och en positiv arbetsmiljö står i fokus
• schemalagd reflektions- och planeringstid, pedagogiska måltider, arbetskläder, kompetensutveckling och friskvårdsbidrag
Välkommen att skicka din ansökan!
Rekrytering kommer att ske fortlöpande så vänta inte med din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-02-23 till styrelsen.snackan@gmail.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig och tillsammans skapa en inspirerande lärandemiljö för våra barn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: styrelsen.snackan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Montessoripedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örsundsbro Montessoriförskola Ekonm.För.
Enköpingsvägen 14 (visa karta
)
749 60 ÖRSUNDSBRO Arbetsplats
Örsundsbro Montessoriförskola Ekonm.för. Jobbnummer
9764250