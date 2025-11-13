Montessoripedagog sökes till Ålstens Montessoriförskola
Barnens Montessoriakademi Östermalm AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-11-13
Varmt välkommen till oss på Ålstens Montessoriförskola. Förskolan är en fristående förskola belägen i en rymlig villa från 20-talet med en härlig trädgård. Från förskolan är det nära till Mälarens vatten och grönområden samt Nockebybanan.
Vi sätter barnen i centrum och vår mångsidiga verksamhet skapar möjligheter för varje barn att utvecklas och hitta sina intressen. Vår verksamhet grundar sig på montessoripedagogiken och Lpfö18.
På förskolan finns 35 barn på två avdelningar; Pärlan 1-3 år och Rosa Tornet 3-5 år.
Vi söker dig som vill jobba med våra yngsta barn i förskolan, vill engagera dig och fortsätta att utveckla den höga pedagogiska nivån enligt montessoripedagogiken och Lpfö 18.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Som montessoripedagog blir ditt uppdrag i förskolan att främja barns utveckling och lärande utifrån de montessoritankar som genomsyrar vår verksamhet. Detta förutsätter att du är väl insatt i läroplanen för förskolan, i montessoripedagogiken, förstår ditt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som...
• är utbildad montessoripedagog med mångårig erfarenhet av arbetet inom montessoriförskolan och brinner för pedagogiken. Du kommer att ansvara för montessoriverksamheten på yngrebarnsavdelningen.
• har en barnskötarutbildning
• med glädje och engagemang aktivt bidrar till förskolans pedagogiska arbete. Ditt fokus ligger på barnens bästa
• brinner för barns utveckling och lärande
• är trygg i dig själv och uppskattar en lugn arbetsmiljö
• har en god förmåga att kommunicera med barn, kollegor och vårdnadshavare
• har erfarenhet av att hålla utvecklingssamtal och av pedagogisk dokumentation
• har blick för "ordning" och det lilla extra. Vi värnar om en vacker och välskött inomhusmiljö
• har goda datorkunskaper
• kommunicerar mycket väl i tal och skrift i det svenska språket.
Om tjänsten
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
• En deltidsanställning, 75%.
• Du får trevliga kollegor som värnar om ett gott arbetsklimat. Vi har ett nära samarbete mellan pedagoger och rektor.
Barnens MontessoriAkademi AB (huvudman) erbjuder friskvårdsbidrag, arbetskläder, fortbildning och pedagogiska måltider.
Kollektivavtal finns.
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Tillsvidare efter provanställning
• Anställningens omfattning: Deltid, 75%
Tillträde: 1 februari 2026
Varmt välkommen med din ansökan bestående av CV samt personligt brev via mejl:katarina.karlsson@bma.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: katarina.karlsson@bma.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montessoripedagog Ålsten". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barnens Montessoriakademi Östermalm AB
(org.nr 556507-5586)
Bågvägen 42 (visa karta
)
167 65 BROMMA Arbetsplats
Ålstens Montessoriförskola Jobbnummer
9604296