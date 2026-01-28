Montessoripedagog / Barnskötare till Lovö Montessoriförskola
2026-01-28
Lovö Montessoriförskola bildades 1997 och är en ekonomisk förening som drivs som ett föräldrakooperativ. Vi har i dagsläget 32 barn och 7 pedagoger fördelat på tre avdelningar, en 1-2 år, en för 2-3 år och en för 4-5 åringarna.
Vi ligger nära skog och natur i anslutning till Drottningholmsparken på Lovön i Ekerö kommun. Det finns goda kommunala kommunikationer med buss såväl från Ekerö som Brommaplan, som stannar endast ett par minuters promenadväg från förskolan.
Här står barnen och lusten att lära sig i centrum. Med Montessoripedagogiken och läroplanen för förskolan som grund jobbar personalen för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och förmågor. Tryggheten som pedagogerna tillför med sin närvaro och sitt engagemang skapar en utvecklande och lärorik plats för barnen.
Förskolan har erfarna pedagoger som trivs tillsammans, engagerade föräldrar och en stabil ekonomi.
Vi söker nu en barnskötare med montessori utbildning och/ eller erfarenhet av att arbeta med montessoripedagogiken. Du kommer att arbeta med de äldre barnen, som är 4-5 år. Tjänsten är en visstidsanställning fram till sommaren med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 60 % med start omgående eller enligt överenskommelse.
Förskolan har kollektivavtal. I tjänsten ingår fria pedagogiska luncher. Lön enligt överenskommelse.
Frågor angående tjänsten och verksamheten svaras på av förskolans rektor på tfn 073 566 18 41. Titta gärna in på vår hemsida om du vill veta mer om vår förskola; www.lmfsk.se
Skicka din ansökan till Mia Ljungqvist på mail: rektor@lmfsk.se
Observera att intervjuer sker löpande och att tjänsten därmed kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: rektor@lmfsk.se
Detta är ett deltidsjobb.
Skolallén 1 (visa karta
)
178 93 DROTTNINGHOLM
Lovö Montessoriförskola
Rektor
Mia Ljungqvist rektor@lmfsk.se 073 566 18 41
9710528