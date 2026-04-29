Montessoripedagog (barnskötare) till Bladins förskola
Vill du vara en del av en spännande utmaning och göra en verklig skillnad i barnens vardag? Tillsammans med oss kan du skapa värde och bidra till att förbättra livskvaliteten för våra barn på förskolan. Om du är en positiv, kreativ, nyfiken och lösningsorienterad person som ser möjligheter i samarbete med andra, då kan denna tjänst vara perfekt för dig!Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Som montessoripedagog hos oss arbetar du för att skapa en trygg, utvecklande och lärorik miljö för varje barn. Du är en viktig del av arbetslaget och bidrar aktivt till den pedagogiska verksamheten utifrån montessoripedagogikens förhållningssätt och material.
Du arbetar nära dina kollegor i det dagliga arbetet och är med och planerar, genomför och följer upp verksamheten utifrån styrdokument och barnens behov och intressen.
På Bladins förskola ges du möjlighet att utvecklas både individuellt och tillsammans med verksamheten genom schemalagd pedagogisk planeringstid varje vecka. Här får du tid för reflektion och lärande tillsammans med kollegor.
Övriga arbetsuppgifter:
Daglig dokumentation i vår digitala plattform TYRA
Daglig dialog med vårdnadshavare
Arbete utifrån montessoripedagogikens perspektiv och material för att stödja varje barns utveckling och lärandeKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och har erfarenhet av och utbildning inom montessoripedagogik.
Du har:
Ett starkt engagemang för barns utveckling och lärande
En positiv inställning där barnet alltid är i fokus, och bemöter både barn och vuxna med omtanke, vänlighet och respekt
Ett lösningsfokuserat arbetssätt
Goda IT-kunskaper för att använda digitala verktyg och dokumentera
God förmåga att kommunicera på svenska och gärna engelska, både i tal och skrift
En vilja att utvecklas i din yrkesrollOm företaget
Bladins förskola har varit verksam sedan 2014 och har cirka 120 barn inskrivna, uppdelade i olika grupper. Förskolan är belägen intill den vackra Pildammsparken med fantastisk utsikt över parkområdet. Vi har en härlig utemiljö, men besöker även ofta närliggande grönområden för att ge barnen varierade utomhusupplevelser.
Som en del av Bladins stiftelse är förskolan en icke vinstdrivande verksamhet, där alla intäkter återinvesteras i barnen och verksamheten. Förskolan består av två enheter: Bladins Preschool och Bladins Montessoriförskola, där montessoripedagogiken genomsyrar arbetet. Vi arbetar med respekt, engagemang och kreativitet för att skapa den bästa möjliga förskolan för varje barn.
Praktiskt om tjänsten
Anställningsform: Vikariat under föräldraledighet Omfattning: Heltid Tidsperiod: Augusti 2026 t.o.m. juni 2027
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta: Qendresa Bitiqi, rektor Bladins förskola qendresa.bitiqi@bladins.se
Vi arbetar med löpande rekrytering, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "teamtailor-7659983-1974483".
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Bladins Skola, Stiftelsen
217 42 MALMÖ
