Montessoriförskolan Solvändan i Stocksund söker timvikarier
Stocksunds Montessoriförskola AB / Barnskötarjobb / Danderyd Visa alla barnskötarjobb i Danderyd
Montessoriförskolan Solvändan i Stocksund söker timvikarier.
Läser du till barnskötare eller förskollärare eller annat yrke med inriktning på barn och vill arbeta extra? Eller är du en aktiv jobbonär som arbetat med barn? Vi erbjuder dig en arbetsplats som timvikarie i en väl förberedd montessorimiljö med personlig utveckling, pedagogisk lunch samt ett inspirerande arbete tillsammans med engagerade kollegor.
Som timvikarie arbetar du med att skapa stimulerande aktiviteter där barnen står i fokus. Du är positiv, lyhörd och flexibel, har god samarbetsförmåga och är kreativ och engagerad. Du har ett professionellt förhållningssätt och bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en förskoleverksamhet där såväl pedagoger som barn trivs och där vi möter varandra med omtanke och respekt och där vi tillsammans med barnen skapar vär(l)den.
Du behöver ha en mycket god svenska och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen. Uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister är en förutsättning för anställning även som timvikarie.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss även samtal från annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: martina.lif@qaskad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Stocksunds Montessoriförskola AB
(org.nr 556469-6697)
Stockholmsvägen 42 (visa karta
)
182 78 STOCKSUND Jobbnummer
9536290