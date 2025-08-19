Montessoriförskolan Solvändan i Stocksund söker en utbildad barnskötare
2025-08-19
Montessoriförskolan Solvändan i Stocksund söker en utbildad barnskötare på heltid till vår yngrebarnsavdelning.
Vi erbjuder dig en arbetsplats i en väl förberedd montessorimiljö med personlig utveckling, pedagogisk lunch samt ett inspirerande arbete tillsammans med engagerade kollegor.
Som barnskötare arbetar du med att skapa en stimulerande verksamhet och miljö där barnen står i fokus. Du är positiv, lyhörd och flexibel, har god samarbetsförmåga och är kreativ och engagerad. Du arbetar medvetet för att öka barnens förutsättningar till utveckling, delaktighet och lärande. Du har ett professionellt förhållningssätt och bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en förskoleverksamhet där såväl pedagoger som barn trivs och där vi möter varandra med omtanke och respekt och där vi tillsammans med barnen skapar vär(l)den.
Du ska vara examinerad barnskötare och du behöver ha en mycket god svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen.
Uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister är en förutsättning för anställning. Sökande utan adekvat utbildning i förskola kommer inte att beaktas.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss även samtal från annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: martina.lif@qaskad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stocksunds Montessoriförskola AB
(org.nr 556469-6697)
Stockholmsvägen 42 (visa karta
)
182 78 STOCKSUND Jobbnummer
9466150